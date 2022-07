Beugelsdijk geschorst na gokken op onder meer Eredivisie-wedstrijden

Woensdag, 6 juli 2022 om 13:15 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:20

Tom Beugelsdijk heeft een schikkingsvoorstel van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal geaccepteerd. De 31-jarige verdediger is voor vijf wedstrijden geschorst, waarvan twee voorwaardelijk vanwege het online gokken op Eredivisie-wedstrijden, zo maakt de KNVB bekend. Uit onderzoek van de onderzoekscommissie integriteit van de KNVB zijn echter geen aanwijzingen naar voren gekomen dat Beugelsdijk aan matchfixing heeft gedaan.

De voetbalbond schrijft dat Beugelsdijk vanwege het onderzoek is gehoord en er hierna is vastgesteld dat hij gedurende de seizoenen 2013/14 tot en met 2020/21 via een online aanbiedere verschillende weddenschappen heeft afgesloten. Het zou gaan om wedstrijden in de Eredivisie, TOTO KNVB Beker en/of Supercup, waarin hij als speler actief was namens ADO Den Haag en Sparta.

Ook zou Beugelsdijk hebben ingezet op de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Groningen en ADO Den Haag op 17 maart 2019, waarin hij (direct of indirect) enige mate van invloed heeft gehad. Beugelsdijk stond destijds onder contract bij ADO, maar maakte op dat moment geen deel uit van de wedstrijdselectie. “De reglementen in het betaald voetbal stellen het wedden op wedstrijden in 'eigen' competities expliciet strafbaar, om de integriteit van het voetbal te bewaken, maar ook om de schijn van beïnvloeding, partijdigheid en vooringenomenheid te voorkomen”, zo valt op de website van de KNVB te lezen.

De politie Rotterdam heeft Tom Beugelsdijk vorig jaar langere tijd afgeluisterd tijdens telefoongesprekken en daarnaast ook geobserveerd, zo meldde de NOS in april. De momenteel transfervrije verdediger werd verdacht van matchfixing, maar het Openbaar Ministerie heeft vrijdag laten weten dat de zaak geseponeerd wordt wegens gebrek aan bewijs.

Het onderzoek rond de vermeende matchfixing draaide om een gele kaart die Beugelsdijk mogelijk bewust had gepakt. De verdediger vloerde tijdens de wedstrijd Sparta - PSV (3-5) op 16 januari 2021 nogal opzichtig zijn tegenstander Noni Madueke, waarvoor hij op de bon werd geslingerd. De actie was extra verdacht omdat er geen directe aanleiding leek om de overtreding te maken. Zo werd er geen dreigende aanval mee onderbroken.

Het bekende online gokbedrijf Unibet sloeg na die bevindingen alarm bij het Openbaar Ministerie, omdat vastgesteld werd dat bij het gokkantoor twee grote bedragen op een gele kaart voor Beugelsdijk in die bewuste wedstrijd waren verwed. Dat is extra opvallend, omdat gele kaarten doorgaans geen populaire categorie zijn bij de bookmakers. De NOS stelde in een eigen onderzoek vast dat de weddenschappen afkomstig waren van twee verschillende personen, die aan Beugelsdijk konden worden gelinkt.

Een van de gokkers is een supporter uit de harde kern van ADO Den Haag, een bekende van de politie, die 3.000 euro inzette op de bewuste kaart, en daarmee 13.000 euro won. De andere gokker, afkomstig uit de omgeving van Tilburg, maakte speciaal een account aan bij Unibet om in te zetten op de kaart. Die laatste persoon won 1.000 euro. Beide gokkers bleken elkaar te kennen en regelmatig samen te komen op een locatie in Den Haag, waar ook Beugelsdijk soms gezien wordt. Beugelsdijk, die afkomstig is uit de Hofstad en daar ook nog altijd woont, ontkende echter de gokkers persoonlijk te kennen.

Alle feiten bij elkaar opgeteld kreeg het Openbaar Ministerie het sterke vermoeden dat Beugelsdijk de kaart met opzet had gepakt om daar geld aan te verdienen: matchfixing dus. Er werd een groot onderzoek opgezet, waarbij Beugelsdijk dus werd getapt, maar het OM kon niet aantonen dat er afspraken zijn gemaakt tussen Beugelsdijk en de betreffende gokkers.