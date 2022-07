Dienstplicht en ‘uitzichtloze situatie’: Vitesse moet huurtransfer toestaan

Woensdag, 6 juli 2022 om 12:25 • Guy Habets

Dominik Oroz is door Vitesse verhuurd aan Sturm Graz. Dat meldt de club op de officiële kanalen. De verdediger moet vanwege dienstplichtregels in Oostenrijk verblijven en dus kon Vitesse niet anders dan een tijdelijke transfer toestaan. De Arnhemmers spreken dan ook van een 'uitzichtloze situatie'.

De afgelopen maanden kon Oroz zijn gezicht niet laten zien bij Vitesse, omdat hij door dienstplichtregels in Oostenrijk moest verblijven. Daarnaast had de mandekker ook geen ontheffing aangevraagd en kwam hij niet meer onder de verplichtingen uit. Naar alle waarschijnlijkheid kan Oroz de komende maanden ook niet zomaar aansluiten bij de selectie van trainer Thomas Letsch en dus was een huurtransfer naar Sturm Graz de enige oplossing. Het contract van de Kroatisch jeugdinternational is wel met een jaar verlengd, zodat Vitesse in de toekomst een transfersom kan ontvangen voor zijn diensten.

Technisch directeur Benjamin Schmedes laat in het Arnhemse persbericht, waarin gerept wordt over een 'uitzichtloze situatie', weten dat hij opgelucht is dat er een oplossing is. "Hiermee komt er, voor nu, een einde aan een slepende en vervelende situatie. Als Vitesse zijnde hebben wij meermaals geprobeerd om Dominik terug te halen naar Nederland, maar dat is helaas niet gelukt. Als club hebben wij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat is uiteraard frustrerend, ook met het oog op de bezetting in de achterhoede. Met de wetenschap dat we dit kalenderjaar niet meer op Dominik hoefden te rekenen, is dit echter de meest verstandige uitkomst."

Oroz werd door Vitesse in januari 2021 overgenomen van FC Liefering, een Oostenrijkse club uit het Red Bull-concern. Tot dusver speelde de centrale verdediger 43 officiële wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij drie doelpunten maakte. Eerder speelde de jeugdinternational van Kroatië, die in Wenen is geboren, voor Wiener Sportklub, Austria Wien en First Vienna.