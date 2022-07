Cody Gakpo reageert op vele transfergeruchten: ‘Er speelt genoeg’

Woensdag, 6 juli 2022 om 11:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:35

Cody Gakpo is er nog niet over uit of hij komend seizoen bij PSV blijft of toch kiest voor een buitenlands avontuur. De 23-jarige aanvaller werd de afgelopen weken hevig gelinkt aan Leeds United, dat echter op het punt staat met Luis Sinisterra zijn nieuwe linksbuiten te presenteren. Gakpo laat tegenover ESPN weten dat er genoeg interesse is in zijn persoon, maar hij alleen bij de Eindhovenaren vertrekkt als het complete plaatje klopt.

Gakpo krijgt nog steeds regelmatig de vraag of hij PSV komende zomer gaat verlaten. Een keuze heeft hij echter nog steeds niet gemaakt. “Nee, dat is nog niet veranderd”, vertelt de zevenvoudig international van Oranje. “Ik ga alles op een rijtje zetten en kies uiteindelijk wat het beste is voor mij ontwikkeling. Hoe eerder er duidelijkheid is hoe beter, maar zo lang dat nog niet aan de orde is, kan ik er niks over zeggen."

Volgens de aanvaller hangt een transfer van vele factoren af. “Wat heeft een nieuwe club te bieden en wat heeft PSV te bieden. Het WK speelt ook mee, maar mijn ontwikkeling als mens en als speler staat voorop. Ik ben natuurlijk overtuigd van mijn eigen kwaliteiten, alleen het is wel fijn als je aan spelen toekomt. Daarin is het plan van PSV duidelijk naar mij toe, dat zou bij een andere ook club ook moeten zijn.”

Over interesse hoeft Gakpo in ieder geval niet te klagen. “Ja, er speelt genoeg”, beaamt de aanvaller.” Toch hopen de PSV-supporters dat de linksbuiten nog minimaal één seizoen in Eindhoven te bewonderen is. “Zij willen graag dat ik blijf, dat snap ik. Alleen als ik uiteindelijk een mooie stap kan maken, dan zullen zij het ook begrijpen”, geeft Gakpo aan. “Alles moet kloppen. Bij PSV blijven zou geen straf of een ramp zijn, zeker niet. Wat ik a