Romano weet het zeker: Ángel Di María heeft een nieuwe club

Woensdag, 6 juli 2022 om 11:30 • Guy Habets • Laatste update: 11:51

Ángel Di María gaat zijn loopbaan vervolgen bij Juventus. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano woensdagochtend. De Argentijn komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en zal deze week naar Turijn vliegen om de deal helemaal rond te maken. Di Maria gaat voor één jaar tekenen.

Romano gebruikt zijn kenmerkende 'here we go' om aan te geven dat de overstap van Di María naar Juventus in kannen en kruiken is. De speler en de club zijn akkoord over een éénjarig contract en dat betekent dat de Argentijnse stilist nog deze week naar Italië vliegt om zijn handtekening te gaan zetten. Dan zal hij ook gepresenteerd gaan worden aan het grote publiek. Bij Juventus zal de 34-jarige linkspoot de opvolger worden van Paulo Dybala, die zijn contract af liet lopen en nog steeds op zoek is naar een nieuwe club.

Di María voegt met Juventus een nieuwe topclub toe aan zijn rijtje met aansprekende werkgevers. Het was Benfica dat hem in 2007 voor zeven miljoen euro overnam van het Argentijnse Rosario Central, waarna hij drie jaar later voor 25 miljoen naar Real Madrid verkaste. In Santiago Bernabéu ontwikkelde de aanvallende middenvelder zich tot een wereldster en Manchester United besloot in 2014 dan ook om 75 miljoen voor hem neer te tellen. Onder coach Louis van Gaal wilde het echter niet vlotten en een stap naar PSG, één jaar later, bleek de oplossing.

Daar speelde hij in zeven achtereenvolgende seizoenen tenminste 25 competitiewedstrijden en werd de Argentijn vijf keer landskampioen. Juventus zal hopen dat de titel met Di María weer tot de mogelijkheden gaat behoren, aangezien La Vecchia Signora het afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Serie A. Dat noopt de club uit Turijn tot het doen van aankopen en naar alle waarschijnlijkheid zal ook Paul Pogba de gelederen komen versterken. Hij vertrok transfervrij bij Manchester United.