Feyenoord breekt definitief transferrecord met vertrek van Luis Sinisterra

Donderdag, 7 juli 2022 om 13:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:38

Luis Sinisterra is definitief speler van Leeds United, zo bevestigt de Engelse club. De 23-jarige Colombiaan maakt voor maximaal 30 miljoen euro de overstap van Feyenoord en tekent tot medio 2027 op Elland Road. Met het bedrag dat de Rotterdammers ontvangen voor Sinisterra wordt het huidige uitgaande transferrecord van Dirk Kuijt ruimschoots verbroken. Sinisterra geldt in Leeds als opvolger van Raphinha, die voor een gigabedrag op weg lijkt naar óf Barcelona óf Chelsea.

Maandag meldde de Telegraaf al dat Sinisterra voor een transfer naar the Peacocks stond. De vleugelaanvaller ontbrak al op de training 'om persoonlijke zaken af te handelen', waarbij later duidelijk werd dat het om een transfer ging. Het contract van Sinisterra bij Feyenoord loopt na dit seizoen nog twee jaar door, wat de noodzaak om tot verkoop over te gaan voor de club niet groot maakte. De Rotterdammers hoopten daarom op een biedingsoorlog. Naast Leeds was ook Everton in de race voor de handtekening van de aanvaller, maar de club van trainer Frank Lampard vist dus achter het net.

Op de clubsite spreekt de Colombiaanse vleugelflitser zijn blijdschap over de deal uit. "Het is mooi om hier bij deze mooie club te zijn", zo valt er te lezen. "Ik geniet er nu al van. Ik weet al dat dit een historische club met fantastische fans is en heb veel goede dingen gehoord over het stadion en de sfeer hier. Dat is geweldig, dus dat wil ik graag snel zelf gaan ervaren. Het was altijd al mijn droom om in de Premier League te spelen en nu ben ik daar heel dicht bij. Ik hoop mijn vorm van vorig seizoen hier door te kunnen trekken en ik wil eigenlijk nog meer doen voor de club en de fans."

Sinisterra moet in Leeds de opvolger worden van Raphinha, die schermt met interesse van Barcelona, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur en waarschijnlijk een keuze gaat maken uit een van de twee eerstgenoemden. Met de transfersom van Sinisterra - een vast bedrag van 25 miljoen euro dat middels bonussen op kan lopen naar 30 miljoen - wordt het vorige transferrecord van Feyenoord ruimschoots verbroken, dat in handen was van Kuijt. De huidige trainer van ADO Den Haag maakte in 2006 als speler van de Rotterdammers voor 18 miljoen euro de overstap naar Liverpool. Rick Karsdorp (voor 16 miljoen euro naar AS Roma), Terence Kongolo (15 miljoen, naar AS Monaco), Jordy Clasie (15 miljoen, naar Southampton) en Royston Drenthe (14 miljoen, naar Real Madrid) completeren de top vijf uitgaande transfers.

Sinisterra werd in de zomer van 2018 voor circa twee miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Waar de vijfvoudig international mede door een ernstige kruisbandblessure maar moeilijk loskwam in Rotterdam, etaleerde hij met name afgelopen seizoen zijn klasse. Met 23 doelpunten en 14 assists in 49 wedstrijden over alle competities ontwikkelde Sinisterra zich tot absolute smaakmaker in het elftal van Arne Slot. In totaal kwam de Colombiaan tot 76 wedstrijden, 20 doelpunten en 19 assists in Rotterdamse dienst.