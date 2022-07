‘Beroemde’ Xavi Simons heeft één doel voor ogen: ‘Ik ben niet zo van de media’

Woensdag, 6 juli 2022 om 09:08 • Tom Rofekamp

Xavi Simons heeft een broertje dood aan zijn populariteit op sociale media. De negentienjarige aanwinst van PSV wil zich komend seizoen enkel en alleen bewijzen op het veld en heeft het gevoel dat Nederland 'hem nog niet echt kent', zo zegt hij in gesprek met diverse voetbaljournalisten, onder meer van het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. "Ik ben wel beroemd, maar ik blijf Xavi. Kleine Xavi, die niet anders gaat doen dat hij is."

Simons neemt door zijn indrukwekkende cv - waar Barcelona en meerdere optredens in de hoofdmacht van Paris Saint-Germain op prijken - en immense populariteit op sociale media hooggespannen verwachtingen mee naar Eindhoven. Dat laatste snapt Simons wel, al denkt hij er niet minder hard om te moeten werken. "Bij PSV loopt ook veel kwaliteit hoor", reageert de aanvallende middenvelder wanneer hij gevraagd wordt naar de samenwerking met ex-collega's Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. "Ik moet het gaan verdienen. at dat betreft, is de voorbereiding hier hetzelfde als bij PSG. Bij iedere club moet je sterk beginnen voordat het seizoen start."

De zoon van ex-prof Regilio Simons richt daarbij vooral zijn blik op het veld; met zijn online faam (4,2 miljoen volgers op Instagram tegenover 595.000 van PSV) kan hij niet zo veel. "Ik ben zelf niet zo van de media. Ik blijf Xavi, kleine Xavi, die niet anders gaat doen dan hij is. Die met de bal aan zijn voeten wil genieten en niks over social media wil horen.Ik ben wel beroemd, maar er zijn nog niet zo veel mensen die me in Nederland hebben zien voetballen. Dat moet dit jaar veranderen."

Dat PSV op papier een stap terug is, voelt Simons niet zo. "Luuk de Jong en Cody Gakpo zijn voor mij heel aansprekende namen, waar ik ontzettend veel van wil leren. Ik weet dat ik nog jong ben en veel moet bewijzen. Er is geen ruimte om uit de pas te lopen, want hier is ook volop concurrentie voor de plekken waar ik graag wil spelen. Aan het einde van dit seizoen zullen we zien wat het geworden is. Dan is het tijd om te oordelen en veel te gaan praten."

De verrassende transfervrije overstap van Simons naar PSV werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt door de Noord-Brabantse club. Volgens het Eindhovens Dagblad wees de jongeling onder meer aanbiedingen van Real Madrid en van zijn vorige werkgever af voor het project in Eindhoven. Franse media repten over een terugkoopoptie van PSG voor vier miljoen euro, die volgend jaar geactiveerd zou kunnen worden. PSV deed dat tegenover de media echter af als onzin. Simons, die tot medio 2027 tekende in het Philips Stadion, wilde er zelf niet veel over zeggen.