Fabrizio Romano verbluft met ‘inside info’: ‘Zelfs mijn vrouw wist dat niet!'

Woensdag, 6 juli 2022 • Tom Rofekamp

Maya Yoshida is verbluft over de info die Fabrizio Romano heeft weten te bemachtigen over zijn overstap naar Schalke 04. De transfermarktexpert onthulde maandag op Twitter dat de Japanner van Sampdoria naar de Duitse promovendus trekt en daarbij onder meer een aanbod van Trabzonspor in de wind slaat. Daarop trok ook de hoofdrolspeler zelf naar het sociale platform en uitte zich duidelijk verbaasd.

"Deze gast is ongelooflijk", tweette Yoshida een dag na de onthulling van Romano. "Zelfs mijn vrouw wist niets van Trabzonspor." Romano, die naast de interesse van de Turkse kampioen ook melding maakte van talloze andere afgewezen aanbiedingen, reageerde al snel op de 'vleiende' woorden van de 33-jarige verdediger. "Bedankt voor de lieve woorden, Maya... en vertel je vrouw om me hier te volgen als ze 'Yoshida updates' wil!"

thank you for the kind words, Maya… and tell your wife to follow me here of she wants Yoshida updates! ????????? Here we go! Was a pleasure to have you in Italy and enjoy Schalke ?????? https://t.co/91RXg5NPhm