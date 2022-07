PSV strijkt één procent op van transfersom die Man United ontvangt na akkoord

Dinsdag, 5 juli 2022 om 23:45 • Mart van Mourik

Andreas Pereira verruilt Manchester United voor Fulham, zo melden Fabrizio Romano en diverse Braziliaanse media. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap voor een vast bedrag van circa 11,5 miljoen euro plus 3,5 miljoen euro aan bonussen en zet zijn handtekening onder een driejarig contract. PSV heeft recht op een opleidingsvergoeding van één procent, daar Pereira tussen 2005 en 2011 in de Eindhovense jeugdopleiding speelde.

Pereira verliet de jeugdopleiding van PSV op zestienjarige leeftijd voor een avontuur bij Manchester United. In de hoofdmacht van the Red Devils kwam de Braziliaan in totaal tot 75 officiële duels waarin hij 4 keer wist te scoren. Na uitleenbeurten aan Granada, Valencia, Lazio en Flamengo gaat Pereira Manchester nu definitief verlaten. De middenvelder woonde nog geen enkele training onder leiding van manager Erik ten Hag bij.

Afgelopen seizoen speelde Pereira op huurbasis voor Flamengo, waar hij uitgroeide tot een vaste basiskracht. Vorige week speelde hij nog een cruciale rol in de achtste finale van de Copa Libertadores, daar hij met een fraaie uithaal van grote afstand het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Deportes Tolima verzorgde (0-1). Het was direct het laatste kunststukje van Pereira, wiens huurcontract doorliep tot 30 juni. In Manchester beschikte de aanvallend ingestelde middenvelder over een verbintenis tot medio 2023.

PSV kan de komende periode diverse rekeningen door Europa sturen. De Eindhovenaren kunnen niet alleen een factuur naar United sturen, want ook Tottenham Hotspur kan door de verkoop van Steven Bergwijn aan Ajax een rekening van circa 1,2 miljoen verwachten van PSV. Verder is Paris Saint-Germain dicht bij een akkoord met Sassuolo over de transfer van Gianluca Scamacca, die PSV mogelijk vijf miljoen euro opbrengt.