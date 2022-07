‘Barcelona kijkt met toenemende interesse naar ’goedkope optie‘ bij Ajax’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 23:11 • Mart van Mourik

De interesse van Barcelona in Nicolás Tagliafico is toegenomen, zo maakt Sky Sports dinsdagavond bekend. De linksachter wil graag vertrekken bij Ajax, dat naar verluidt een prijskaartje van vijf miljoen euro om de nek van de Argentijn heeft gehangen. In Engeland worden de ontwikkelingen rondom Tagliafico met bovengemiddelde belangstelling gevolgd, daar onder meer Nottingham Forest and Brighton & Hove Albion hebben uitgesproken graag met de 29-jarige back in zee te willen gaan.

Het is niet voor het eerst dat Barcelona belangstelling voor Tagliafico toont. De linkervleugelverdediger was in januari al klaar om naar Barcelona te vertrekken, maar hij kreeg destijds geen toestemming van Ajax. Tagliafico heeft al meermaals aangegeven graag te vertrekken bij Ajax; hij respecteerde tot dusver echter de wens van de Amsterdammers om hem binnenboord te houden. Volgens de Britse berichtgeving zien de Catalanen Tagliafico als een ‘betaalbaardere optie’ dan Marcos Alonso, die eveneens op de radar van Barça staat.

Eerder op de dinsdag meldde Mundo Deportivo dat Alonso een nieuw transferverzoek heeft ingediend bij Chelsea. De linksachter wil volgens de Catalaanse sportkrant graag terugkeren naar Spanje om dichter bij zijn familie te kunnen zijn. Alonso is zelf geïnteresseerd in een dienstverband bij Barcelona, maar door de beperkte investeringsmogelijkheden zou de club liever kiezen voor een goedkopere optie.

De vertrekwens van Tagliafico en zijn vraagprijs zijn inmiddels algemeen bekend in Europa en de back heeft aan buitenlandse interesse zeker geen gebrek. Afgelopen zaterdag meldde het toonaangevende L'Équipe nog dat Peter Bosz de Zuid-Amerikaan graag naar Olympique Lyon zou willen halen. Tagliafico geeft zelfs overigens de voorkeur aan het spelen van Champions League-voetbal, waardoor de kans groot is dat Lyon en de eerder genoemde Premier League-clubs afvallen.