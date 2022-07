‘AZ doet zaken met Internazionale en gaat centrumverdediger huren’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 22:18 • Mart van Mourik

Zinho Vanheusden is dicht bij een tijdelijke overstap naar AZ, zo melden onder meer Sky Italia en het Algemeen Dagblad. De 23-jarige centrumverdediger komt over van Internazionale en zal in Alkmaar de concurrentiestrijd aangaan met onder anderen Sam Beukema en Bruno Martins Indi.

Vanheusden moet de vierde zomeraanwinst worden van de Alkmaarders, die zich eerder al verzekerden van de handtekeningen van Maiyckel Lahdo, Mees de Wit en Jens Odgaard. De enkelvoudig Belgisch international kwam afgelopen seizoen huurbasis uit voor Genoa. De verdediger maakte mede door aanhoudend blessureleed speelminuten in slechts veertien Serie A-duels en twee wedstrijden in de strijd om de Coppa Italia.

Dat de verdediger opnieuw elders gestald zou worden, kwam niet als een verrassing. Begin juni liet de vader van Vanheusden, Johan, in gesprek met Le Soir al doorschemeren rekening te houden met een huurperiode. “Zijn toekomst? Dat weten we nog niet. Inter Milaan zal beslissen en wij zullen die keuze moeten respecteren. Op dit moment is Zinho's wens gewoon om te spelen en gezond te zijn. Of het nu bij Inter is of bij een andere club met een nieuwe lening.”

Vanheusden doorliep het grootste deel van de jeugdopleiding van Standard Luik, waarna hij in de zomer van 2015 voor een bedrag van een miljoen euro de overstap maakte naar Inter. In oktober 2020 debuteerde de verdediger bij de Rode Duivels in het oefenduel met Ivoorkust. Na zijn kruisbandblessure in het najaar van 2020 zat Vanheusden een jaar later nog wel diverse keren in de selectie van bondscoach Roberto Martínez, maar tot nieuwe optredens in de nationale ploeg kwam hij niet.