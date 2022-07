Ajax bezorgt PSV financiële injectie met recordbedrag voor Steven Bergwijn

Dinsdag, 5 juli 2022 om 21:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:03

Het akkoord tussen Ajax en Tottenham Hotspur over de transfer van Steven Bergwijn heeft positieve financiële gevolgen voor PSV. Journalist Rik Elfrink weet dat PSV recht op een solidariteitsvergoeding van 3,75 procent van de totale transfersom, die volgens Mike Verweij 32,5 miljoen euro bedraagt. Zodoende kunnen de Eindhovenaren een bedrag van circa 1,2 miljoen euro tegemoetzien.

Fabrizio Romano en De Telegraaf meldden dinsdagavond dat de Amsterdammers weer een stap dichter bij het aantrekken van Bergwijn zijn. Het papierwerk is reeds afgerond en de vleugelspits wordt woensdag medisch gekeurd, waarna hij zijn handtekening zal zetten onder een vijfjarige verbintenis. Volgens Romano ontvangt Tottenham 30 miljoen euro voor de Nederlander, terwijl Verweij rekening houdt met een totaalbedrag van 32,5 miljoen euro.

PSV zal met een schuin oog hebben meegekeken naar de stroef verlopen onderhandelingen tussen Ajax en Tottenham. Elfrink meldt kort na de bekendmaking van het akkoord dat PSV recht heeft op een solidariteitsvergoeding van 3,75 procent, waardoor de Eindhovenaren een bedrag van tussen de 1,1 en 1,2 miljoen euro zullen opstrijken. De vergoeding is niet te verwarren met een opleidingsvergoeding en een doorverkooppercentage. Naast de solidariteitsbijdrage zal PSV geen extra geld overhouden aan de transfer van Bergwijn.

Bergwijn wordt met het gemoeide transferbedrag de duurste speler in de Eredivisie aller tijden. Ajax was al vijf weken op hoofdlijnen akkoord met de aanvaller, maar slaagde er tot zondagavond niet in om ook rond te komen met Tottenham Hotspur. Het was dus wachten tot beide clubs het mondelinge akkoord daadwerkelijk op papier konden zetten. Ajax dacht eerder al een akkoord te kunnen bereiken over een transfersom van 25 miljoen euro, maar Tottenham wilde vervolgens het onderste uit de kan halen. Bergwijn moet uiteindelijk nu alsnog de overstap naar Ajax maken voor een recordbedrag van ruim dertig miljoen euro.