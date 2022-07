Bayern München stuurt aanvaller én verdediger naar Eredivisie-clubs

Dinsdag, 5 juli 2022 om 21:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:05

Rémy Vita maakt definitief de overstap van Bayern München naar Fortuna Sittard, zo meldt laatstgenoemde dinsdag via de officiële kanalen. De 21-jarige linksback kwam uit voor het tweede elftal van der Rekordmeister en tekent in Sittard een contract dat hem tot medio 2026 aan de club bindt. Tegelijkertijd weet Voetbal International dat Alex Timossi Andersson dicht bij een transfer naar sc Heerenveen is.

Vita is de derde aanwinst voor Fortuna Sittard, dat eerder al Burak Yilmaz, Michael Verrips en Ivo Pinto wist te strikken. "Ik heb de kans gekregen om in de afgelopen seizoenen ervaring op te doen in verschillende landen en competities", vertelt de Fransman via de clubwebsite van Fortuna. "Dit neem ik mee naar Sittard. Ik wil me hier graag verder ontwikkelen. Dat de club vertrouwen in me heeft, blijkt wel uit mijn vierjarige verbintenis."

Vita doorliep de jeugdopleiding van Angers SCO en tekende in de zomer van 2018 zijn eerste profcontract bij Troyes. Twee jaar later maakte de linksachter de overstap naar het tweede elftal van Bayern München, waarna hij afgelopen seizoen op huurbasis bij Barnsley werd gestald. In de Championship kwam de verdediger tot negentien officiële duels. Sjoerd Ars, technisch manager van Fortuna, kijkt erg uit naar de komst van Vita. “Rémy is een enorm getalenteerde linksback, een speler die beschikt over specifieke kwaliteiten waar we naar op zoek waren.”

Naast Vita stuurt Bayern naar verwachting ook Andersson naar de Eredivisie. De twintigjarige aanvaller is volgens het weekblad dicht bij een transfer en zal al ‘op korte termijn’ aansluiten bij de Friezen. Alleen de medische keuring staat een overstap van de twintigjarige Zweed nog in de weg. Andersson wordt de derde versterking voor Heerenveen, dat eerder al Andries Noppert en Mats Köhlert vastlegde.