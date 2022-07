Van Persie bereidt Man United voor: ‘On behalf of all Feyenoord-fans...'

Dinsdag, 5 juli 2022 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:40

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Robin van Persie heeft op het Twitter-kanaal van Feyenoord zijn vreugde geuit over de transfer van Tyrell Malacia naar Manchester United. In een videoboodschap feliciteert hij de linksback met een ‘fantastic move’. “Je liet zien dat met geloof, veel talent en dagelijks hard werk, en dat heb ik van dichtbij gezien, dat dromen uitkomen.” Vervolgens richt de oud-aanvaller zich tot United, om af te sluiten met een dankwoord aan Malacia. “Jullie krijgen niet alleen een talentvolle back, maar ook een fantastisch persoon. Wees lief voor hem. Tyrell, namens alle Feyenoord-fans, bedankt!”

Malacia rondde dinsdag zijn transfer naar de Engelse topclub af. The Red Devils betalen naar verluidt vijftien miljoen voor de vleugelverdediger, die voor minimaal vier jaar tekent. Daarmee kent de Nederlander twee connecties met Van Persie. De voormalig aanvaller ging ook van Feyenoord naar Engeland, al werd RvP opgepikt door Arsenal. In 2012 maakte hij de pikante overstap naar United, de nieuwe club van Malacia. In Manchester werd Van Persie voor het eerst landskampioen van Engeland en daarmee werd hij mateloos populair bij de club.