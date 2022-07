Driessen kraakt handelwijze PSV inzake Til: ‘Zo’n sluiproute is niet netjes’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 19:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:38

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij de handelwijze van PSV inzake de transfer van Guus Til. De 24-jarige middenvelder maakte recent de overstap van het Russische Spartak Moskou naar de Eindhovense club. Saillant is dat het betalingsverkeer met Rusland platligt, om zaken met Russische bedrijven of clubs te ontmoedigen. PSV en Spartak vonden echter een constructie om via een Duitse bank de transfersom van vier miljoen te betalen. “Zo’n sluiproute is natuurlijk niet netjes”, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

“De sancties zeggen dat je geen handel mag doen met Rusland”, vervolgt Driessen. “Ik weet niet of je dat moet willen als club. Het is niet netjes. Ik weet ook niet of de oude directeur, Toon Gerbrands, zijn goedkeuring hiervoor had gegeven. Marcel Brands (de nieuwe algemeen directeur, red.) heeft er maling aan, maar wil je als club met zo’n stempel door het leven?” De Europese Unie stelde inderdaad sancties in om handel met Rusland te ontmoedigen, maar die sluiten handel niet volledig uit.

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij hoe PSV Guus Til heeft aangetrokken.

Spartak is eigendom van twee oligarchen: Leonid Fedun en Vagit Alekperov. Trouw weet dat de twee heren niet op de sanctielijst van de EU, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten staan. “Je mag gewoon zakendoen met Russen die niet gesanctioneerd zijn”, zei jurist en sanctiespecialist Yvo Amar tegen de krant. “Chelsea kwam in de problemen omdat eigenaar Roman Abramovich wel op die sanctielijst stond.”

Otkritie, de ‘vermoedelijke huisbankier’ van Spartak en tevens naamgever van het stadion, schrijft Trouw verder, staat wel op die lijst. Daarom zou PSV een sluiproute hebben genomen en via een bank in Duitsland de transfersom van vier miljoen euro betalen aan Spartak. Volgens de Eindhovenaren handelen meer clubs op deze manier en hebben zij geen illegale zaken verricht.

Ook het Algemeen Dagblad toont zich kritisch over de handelswijze van PSV. De ochtendkrant benadrukt de recente verlenging van een transfervrije status, die de FIFA toekende aan spelers van Russische clubs. Journalist Mikos Gouka vindt het dan ook opmerkelijk dat PSV Til niet tijdelijk transfervrij overneemt, maar voor vier jaar vastlegt, inclusief transfersom. “Dat de handelsancties er niet voor niets zijn, telt blijkbaar even niet. De voetbalwereld heeft zijn eigen wetten”, schrijft Gouka.