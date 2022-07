Ajax bereikt akkoord over Steven Bergwijn en verpulvert transferrecord

Dinsdag, 5 juli 2022 om 19:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:25

De transfer van Steven Bergwijn naar Ajax is in een stroomversnelling geraakt. De Telegraaf en transferexpert Fabrizio Romano melden dinsdag dat het papierwerk rondom de van Tottenham Hotspur afkomstige aanvaller is afgerond. Bergwijn meldt zich woensdag voor de medische keuring bij Ajax, dat hem voor vijf jaar gaat vastleggen. Volgens Romano ontvangt Tottenham 30 miljoen euro voor de Nederlander, al houdt Verweij het op 32,5 miljoen euro.

Technisch manager Gerry Hamstra bereikte zondagavond al een mondeling akkoord met zijn collega Fabio Paratici van Tottenham over de transfer van Bergwijn. De afspraken die door de directeuren waren gemaakt moesten nog wel op papier worden gezet door juristen. De Telegraaf meldt dat algemeen directeur Edwin van der Sar in een video-gesprek met Tottenham-voorzitter Daniel Levy de laatste plooien heeft weten glad te strijken. Ajax betaalt in totaal 32,5 miljoen euro voor Bergwijn en mag dat bedrag over vier termijnen uitsmeren.

Bergwijn wordt met het gemoeide transferbedrag de duurste speler in de Eredivisie aller tijden. Ajax was al vijf weken op hoofdlijnen akkoord met de aanvaller, maar slaagde er tot zondagavond niet in om ook rond te komen met Tottenham Hotspur. Het was dus wachten tot beide clubs het mondelinge akkoord daadwerkelijk op papier konden zetten. Ajax dacht eerder al een akkoord te kunnen bereiken over een transfersom van 25 miljoen euro, maar Tottenham wilde vervolgens het onderste uit de kan halen. Bergwijn moet uiteindelijk nu alsnog de overstap naar Ajax maken voor een recordbedrag van ruim dertig miljoen euro.

Dat Bergwijn naar Amsterdam komt is al lang geen verrassing meer. Met de aanstaande verkoop van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund heeft de technische leiding van Ajax goedkeuring van de raad van commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink om zijn eigen transferrecord te breken (waar dat in januari nog werd geblokkeerd). Het Amsterdamse aankooprecord stond eerder op naam van Haller, die anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Achteraf een werelddeal voor Ajax, dat nu 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zeker bonussen) bijschrijft voor de Frans-Ivoriaanse spits.

Steven Bergwijn to Ajax, here we go! Deal almost done, Tottenham and Ajax closing on final details. Spurs always wanted €30m… and they will receive €30m fee. ?????? #Ajax Bergwijn deal will be completed this week, personal terms were agreed since long time. pic.twitter.com/ULBdTi7E3u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022

Volgens De Telegraaf acht de rvc van Ajax de 32,5 miljoen euro voor Bergwijn verantwoord. Daarbij kijkt men naar de recente transfer van Luis Sinisterra naar Leeds United. Feyenoord ontvangt maximaal dertig miljoen euro voor de aanvaller. De rvc is van mening dat dergelijke bedragen nou eenmaal normaal zijn voor topaanvallers. Daarnaast leeft de verwachting dat Bergwijn voor een hoger bedrag kan worden verkocht, daar hij dit seizoen de kans krijgt zich te bewijzen in de Champions League. Daarnaast is de vleugelaanvaller zo goed als zeker van een plaats in de definitieve WK-selectie van het Nederlands elftal.