Marouan Azarkan heeft voorlopig laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld

Dinsdag, 5 juli 2022 om 18:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:53

Marouan Azarkan speelt ook komend seizoen voor promovendus Excelsior, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag wereldkundig. De twintigjarige aanvaller speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor de Kralingers en Feyenoord stalt hem nu dus opnieuw bij de stadsgenoot. Azarkan kwam in de voorbije jaargang tot 13 doelpunten en 11 assists in 37 wedstrijden een groot aandeel in de promotie van Excelsior naar de Eredivisie.

Technisch manager Niels van Duinen is blij met de terugkeer van 'de belangrijke schakel' in de ploeg die promotie wist af te dwingen. "Daarom wilden wij hem er met zijn snelheid en creativiteit graag weer bij hebben. Zelf had hij het ook goed naar zijn zin bij ons. We hadden grote Eredivisie-clubs als concurrent, maar Marouan kiest voor ons verhaal en traject. Het zegt iets over Excelsior en de mensen met wie hij kan werken dat hij ons als beste club ziet om zich te ontwikkelen. Het is fijn dat we hem nu al kunnen toevoegen aan onze selectie, zodat hij zich met de rest van het team optimaal kan voorbereiden op het nieuwe seizoen", aldus Van Duinen.

Azarkan, die zaterdag nog een helft meedeed in het oefenduel van Feyenoord met FC Kopenhagen (0-7 nederlaag), kan niet wachten om in de Eredivisie uit te komen. "Ik heb de eerste weken met Feyenoord meegetraind, maar omdat ik denk daar minder aan spelen toe te komen was de keuze voor Excelsior snel gemaakt", legt de huurling uit. "Voor het buitenland vind ik het nog te vroeg, ik wil dit jaar in de Eredivisie spelen en Excelsior had daarom mijn absolute voorkeur. Ik heb me afgelopen jaar goed kunnen ontwikkelen en wil komend seizoen de volgende stap zetten. Excelsior is daarvoor de beste keuze. Ik voel me hier thuis, heb een fijne klik met de staf en de kans op speeltijd is hier het grootst."

De van Feyenoord gehuurde aanvaller kijkt terug op een geslaagd eerste seizoen bij Excelsior. "Deze keuze was dus snel gemaakt, zeker omdat ik veel vertrouwen krijg van de trainer en de rest van de staf. Ik heb ook steeds contact gehouden en de trainer (Marinus Dijkhuizen, red.) zei afgelopen week al in een interview dat hij erop rekende dat ik terug zou komen naar Excelsior, haha. Het sportieve aspect staat bij mij nu absoluut voorop", aldus Azarkan, die aangeeft hoe vaak hij wil scoren komend seizoen. "Qua assists heb ik geen doelstelling, maar ik wil komend seizoen in elk geval tien goals gaan maken."