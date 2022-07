Malacia openhartig in afscheidsinterview: ‘Dat gevoel had ik vorig seizoen al’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 18:08 • Rian Rosendaal

Tyrell Malacia heeft zijn toptransfer naar Manchester United te pakken, zo is dinsdag duidelijk geworden. De linksback geeft in een afscheidsinterview met Feyenoord TV dat hij naar eigen zeggen een poos geleden al klaar was voor de stap naar een Europese topcompetitie. Malacia benadrukt daarnaast hoeveel waardering hij heeft gekregen voor de trouwe aanhang van Feyenoord.

"Dat gevoel had ik vorig seizoen al", antwoordt Malacia op de vraag wanneer hij het gevoel kreeg dat hij Feyenoord moest gaan verlaten. "Alleen mocht het niet zo zijn. Alles gebeurt met een reden uiteindelijk en ik heb er toen voor gekozen om hier te blijven. Ik heb toen mijn contract verlengd en tegen mezelf gezegd: 'we gaan gewoon een jaar lang vol gas geven en mezelf ontwikkelen'. En dat heb ik zeker gedaan. En nu zitten we hier", zegt de vertrekkende vleugelverdediger met een glimlach op zijn gezicht.

De afgelopen periode, met het nodige gedoe over de afgeketste transfer naar Olympique Lyon, heeft Malacia niet onzeker gemaakt. "Nee, ik wist van mezelf dat ik een stap zou gaan maken", vervolgt de eerste aanwinst van Manchester United voor dit seizoen. "Wat dat zou zijn uiteindelijk maakte mij niet uit. Want ik weet dat ik mijzelf overal kan laten zien. Ik ken mezelf en ben blij dat dit het is geworden", aldus Malacia, die afscheid neemt met een groot compliment richting het Feyenoord-Legioen.

"Ik denk natuurlijk de thuiswedstrijden met de supporters. Ik denk dat ik dat het meeste ga missen, en de manier waarop hier altijd mijn naam werd gezongen. En de liefde die ik altijd heb gekregen van de fans en van de mensen van Feyenoord", stelt de dankbare Malacia. Een leven zonder Feyenoord lonkt nu voor de linksback. "Gek, heel gek. Ik loop hier al rond sinds mijn achtste, dus ik denk dat het heel raar gaat zijn. Ik ga het zeker missen ja." Malacia gaat ook de samenwerking met zijn goede vriend Orkun Kökçü missen.

"We hebben in de afgelopen tijd veel gesproken", beaamt Malacia. "We trainen met elkaar, ook buiten Feyenoord om. Tijdens onze vakanties hebben we veel contact gehad met elkaar. Hij is zeker heel erg blij voor me." Kökçü volgt Malacia wellicht naar de uitgang van De Kuip. The Athletic wist dinsdag te melden dat de middenvelder opnieuw op het lijstje staat van Leicester City. Het is nog niet bekend of de Engelsen een bod gaan uitbrengen bij Feyenoord.