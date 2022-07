Divock Origi heeft transfervrije toptransfer naar de Serie A te pakken

Dinsdag, 5 juli 2022 om 16:37 • Rian Rosendaal

Divock Origi vervolgt zijn loopbaan definitief bij AC Milan, zo brengt de Italiaanse kampioen dinsdag officieel naar buiten. De 27-jarige aanvaller tekende na de goed verlopen medische keuring een contract tot medio 2026 in het San Siro. Origi, die bij Liverpool geen vaste plaats had en over een aflopende verbintenis beschikte, werd al enkele weken in verband gebracht met een overgang richting Milan.

Door de aanwezig van onder meer Mohamed Salah wist de in 2014 aangetrokken Origi, voor wie 12,5 miljoen euro werd neergelegd, nooit een vaste plaats te veroveren bij Liverpool. De aanwinst van Milan kwam in de afgelopen 8 jaar tot 41 doelpunten en 18 assists in 175 optredens voor the Reds in alle competities. Absoluut hoogtepunt voor Origi in zijn tijd bij Liverpool was het doelpunt in de Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur in 2019 (0-2 overwinning). Met de Engelsen veroverde Origi daarnaast de landstitel, FA Cup, EFL Cup, de Europese Supercup en het WK voor clubteams. Tussendoor werd hij verhuurd aan Lille OSC en VfL Wolfsburg.

Origi, die bij Milan het shirt met rugnummer 27 gaat dragen, krijgt bij zijn nieuwe werkgever onder meer te maken met Olivier Giroud. De veertigjarige Zlatan Ibrahimovic geldt voorlopig niet als concurrent. De Zweedse aanvaller heeft een knieoperatie achter de rug en de verwachting is dat hij pas in januari 2023 zijn rentree kan maken bij Milan. Origi kan op 13 augustus zijn officiële debuut maken in de thuiswedstrijd tegen Udinese in de Serie A.