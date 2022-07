The Athletic: Orkun Kökçü verschijnt opnieuw op radar van Engelsen

Dinsdag, 5 juli 2022 om 16:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:18

Leicester City is opnieuw in de markt voor Orkun Kökçü, zo verzekert The Athletic dinsdag. De 21-jarige middenvelder is afgelopen seizoen bekeken door scouts tegen onder meer PSV (2-2). Kökçü verscheen in januari al op de radar van Leicester, dat destijds geen deal wist af te sluiten met Feyenoord. Het is nog niet bekend wanneer the Foxes een bod gaan neerleggen in Rotterdam-Zuid en welk bedrag men overheeft voor de international van Turkije.

De strijd om Kökçü lijkt te zijn losgebarsten. Transferexpert Fabrizio Romano bracht onlangs naar buiten dat er serieuze belangstelling zou zijn van West Ham United. De jonge Feyenoorder is recentelijk ook genoemd bij Arsenal, Leeds United, Sevilla, AS Roma en RB Leipzig. Feyenoord wil er alles aan doen om de spelmaker in Rotterdam te houden en wil daarom zijn contract verlengen. Kökçü ligt nu tot 2025 vast, maar als het aan de clubleiding ligt wordt die verbintenis verlengd tot 2026. De middenvelder kan daarbij bijna een verdubbeling van zijn bruto salaris tegemoet zien.

Kökçü benadrukte maandag tegenover ESPN dat een extra jaar bij Feyenoord wat hem betreft zeker een mogelijkheid is. ""Ik voel me goed hier. Ik heb een goede band met de trainers en de spelers en ik heb ook gezien dat ik me hier goed heb ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is zeker niet zo in mijn hoofd dat ik weg moet. Ik heb nog een contract tot 2025 en toen ik dat contract tekende, wist ik ook dat er in die vijf jaar van alles mogelijk was."

De middenvelder speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de competitie voor Feyenoord, waarin hij belangrijk was met 7 goals en 9 assists. Ook had de creatieveling een groot aandeel in het behalen van de Conference League-finale met de Rotterdammers. In het Europese toernooi speelde Kökçü twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam twee keer op het scorebord verscheen. De geboren Haarlemmer kwam voor verschillende jeugdteams uit namens Oranje, maar speelt zijn interlands tegenwoordig voor de nationale ploeg van Turkije.