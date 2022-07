Veerman baalt van persoonlijke vete: ‘Ik word een beetje moe van die Perez’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 15:46 • Rian Rosendaal

Henk Veerman is het niet eens met de recente kritiek aan zijn adres. Zowel Kenneth Perez als fans van FC Utrecht waren niet te spreken over Veermans invalbeurt tegen Vitesse, tijdens de play-offwedstrijd in Arnhem afgelopen mei. De boomlange spits spreekt tegenover het Algemeen Dagblad over een persoonlijke vete van de ESPN-analist. “Ik word een beetje moe van die Perez.”

Na een 3-1 zege in Utrecht werd de strijd om een plek in de finale van de play-offs beslist in de Gelderse hoofdstad. Daar ging het echter volledig mis voor de Domstedelingen: Vitesse stond na negentig minuten met 2-0 voor en zette vroeg in de verlenging de uiteindelijke eindstand van 3-0 op het scorebord. Veerman viel in de 89e minuut in voor Quinten Timber om die verlenging te voorkomen, maar kon zijn stempel niet drukken.

Henk Veerman is het zat om steeds kritiek te krijgen van Kenneth Perez.

Na afloop sprak Perez genadeloos over een ‘schandalige’ invalbeurt. “Die doet werkelijk helemaal niks. Dit is niet oké hoor.” Veerman pareert die kritiek nu. “Ik word een beetje moe van die Perez. Hij moet altijd mij hebben en op zich vind ik dat prima, maar het is zonde dat hij het elke keer zo persoonlijk maakt”, legt hij uit aan het Algemeen Dagblad. Ook met de kritiek van supporters kan hij weinig, geeft de Volendammer aan. “Ik was die dag doodziek en heb dat bij iedereen aangegeven. Als ze je dan toch inbrengen, kan ik alleen maar mijn best doen.”

Tijdens het nieuwe seizoen krijgt Veerman concurrentie van Bas Dost. Ondanks dat de achttienvoudig international de voorkeur lijkt te hebben voor een basisplek, toont Veerman zich strijdvaardig. “Ik schrik niet van zijn komst. Je weet dat FC Utrecht geen speeltuin is. Als ik geen concurrentie wil, dan kan ik beter bij de amateurs voetballen”, zegt hij over het aantrekken van Dost. Veerman scoorde tot nog toe slechts eenmaal in tien wedstrijden voor Utrecht.