‘Eredivisie-subtop hengelt naar diensten Go Ahead Eagles-sensatie’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 13:41 • Wessel Antes • Laatste update: 14:14

FC Twente en AZ hopen op de komst van Iñigo Córdoba. Eind juni kreeg de aanvaller te horen dat hij geen toekomst meer heeft bij Athletic Club. Zodoende krijgt Córdoba de ruimte om een nieuwe club te zoeken. Volgens het Baskische medium Deia kan Córdoba komend seizoen opnieuw uitkomen in de Eredivisie.

De Spaanse tak van GOAL meldt dat Córdoba in samenspraak met Athletic zijn medio 2023 lopende contract heeft laten ontbinden. Trainer Ernesto Valverde wil volgend seizoen werken met een selectie van maximaal 25 spelers en heeft daarin geen ruimte voor de 25-jarige Bask. Eerder werd bekend dat Go Ahead Eagles niet de middelen heeft om Córdoba op permanente basis vast te leggen. Alleen zijn salariseisen zouden al een struikelblok zijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Córdoba speelde in het afgelopen seizoen 35 officiële wedstrijden voor Go Ahead Eagles en scoorde daarin 12 keer. Daarnaast gaf de linkspoot twee assists. In Deventer groeide de huurling uit tot een van de publiekslievelingen. AZ ziet in Córdoba een interessante speler die op verschillende posities in de voorhoede uit de voeten kan. Daardoor past hij goed in het profiel van trainer Pascal Jansen.

Ook het bedrijvige FC Twente zit achter Córdoba aan. De club gaf deze zomer al 3,5 miljoen euro uit aan de transfers van Michel Vlap (RSC Anderlecht) en Michal Sadilek (PSV). Daarnaast werden Sem Steijn (ADO den Haag), Przemyslaw Tyton (Ajax) en Mathias Kjölö (Jong PSV) naar Enschede gehaald. Steijn en Tyton waren transfervrij, voor Kjölö werd een bescheiden transfersom betaald. Het is nog onduidelijk hoeveel geld Twente nog kan uitgeven en wat Athletic vraagt voor Córdoba. Dinsdag werd bekend dat Twente Joshua Brenet nog even de tijd geeft om een keuze te maken over zijn toekomst.