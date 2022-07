Brobbey keert met zichtbare tegenzin terug op trainingsveld RB Leipzig

Dinsdag, 5 juli 2022 om 12:26 • Wessel Antes • Laatste update: 13:43

Brian Brobbey heeft zich dinsdag gemeld op het trainingsveld van RB Leipzig. De spits, die er geen geheim van maakt te willen terugkeren naar Ajax, is begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een video van journalist Philipp Hinze van Sky Sport De lijkt het erop dat Brobbey geen trek meer heeft in de trainingen bij Leipzig.

Terwijl andere spelers aandacht geven aan het applaudisserende publiek slentert Brobbey op de achtergrond tergend langzaam het veld op. Ook kijkt hij niet eens om en staart hij enkele seconden naar het gras. Brobbey heeft al enige tijd een persoonlijk akkoord met Ajax, maar de clubs kwamen er tot op heden nog niet uit. Leipzig verlangt naar verluidt liefst 25 miljoen euro voor de spits, terwijl de Amsterdammers maximaal 15 willen betalen.

#Brobbey schlendert jetzt nicht zwingend mit Mega-Bock auf die Wiese. Gab sicherlich schon motiviertere Auftritte. Solche Ablösepoker sind natürlich auch für Spieler ätzend. pic.twitter.com/nddpm3L8rL — Philipp Hinze (@philipphinze24) July 5, 2022

Brobbey stapte vorig seizoen nog transfervrij over naar Leipzig, maar kreeg al snel spijt van de overgang. In de eerste seizoenshelft kwam hij tot 14 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij maar 252 minuten speelde. Daarin gaf hij drie assists. In Duitsland ligt hij nog vast tot medio 2025. Na de winterstop speelde Brobbey een belangrijke rol voor Ajax in de Eredivisie. In elf competitie wedstrijden wist de Amsterdammer zeven keer te scoren.

Hinze meldt verder dat Leipzig Yvon Mvogo wel vrij heeft gegeven voor zijn uitgaande transfer. De sluitpost, die de afgelopen twee seizoenen 54 duels voor PSV keepte, ontbrak dinsdag op de training van de club. L'Équipe meldde onlangs al dat Mvogo een transfer naar FC Lorient gaat maken. De Zwitserse doelman kan zich na twee lastige jaren in Eindhoven gaan bewijzen in de Ligue 1.