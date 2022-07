Ronaldo laat Man United in de kou staan door opnieuw niet op te komen dagen

Dinsdag, 5 juli 2022 om 10:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:37

Cristiano Ronaldo ontbreekt ook dinsdag op de training van Manchester United, zo schrijft The Athletic. De Portugese sterspeler zou maandag in gesprek gaan met zijn manager Erik ten Hag, maar bleef thuis vanwege ‘familieomstandigheden’. Het is nog onduidelijk wanneer Ronaldo zich zal voegen bij de selectie van the Red Devils, terwijl de selectie vrijdag 8 juli in het vliegtuig stapt voor een trainingskamp in Thailand en Australië.

The Athletic meldde zaterdag dat de 37-jarige Ronaldo tijdens de zomerse transferwindow koste wat kost wil vertrekken bij United. De aanvaller werd dinsdag opnieuw verwacht op Old Trafford maar bleef voor de tweede dag op rij thuis, waardoor hij serieus op een breuk lijkt aan te sturen. Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes had al een ontmoeting met Todd Boehly, de mede-eigenaar van Chelsea. Daarnaast houden Bayern München en Napoli de situatie omtrent de Portugees nauwlettend in de gaten.

Het standpunt van United blijft desondanks ongewijzigd. Ronaldo is voor Erik ten Hag en de clubleiding deze zomer niet te koop. De aanvaller beschikt nog over een contract voor twaalf maanden, nadat hij afgelopen zomer de overstap van Juventus maakte. Vorig seizoen was het enige lichtpuntje bij United door als clubtopscorer 24 doelpunten te produceren in 38 officiële duels. Ronaldo liep met een zesde plaats in de Premier League echter Champions League-voetbal mis en dat is juist hetgeen wat hem steekt.

Ronaldo wil voor de prijzen spelen en een gebrek aan daadkracht van United op de transfermarkt zorgt naar verluidt ook voor teleurstelling. Ten Hag mag op de korte termijn toch zijn eerste versterkingen verwelkomen. De Engelsen bereikten maandag een mondeling akkoord met Christian Eriksen, terwijl het wachten is op dat presentatie van Tyrell Malacia. Daarnaast is United ook concreet in de markt voor Frenkie de Jong en Lisandro Martínez.