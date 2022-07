Concreet AC Milan legt openingsbod van 20 miljoen euro bij Club Brugge neer

Dinsdag, 5 juli 2022 om 09:02 • Jordi Tomasowa

AC Milan heeft een openingsbod van twintig miljoen euro plus bonussen neergelegd bij Club Brugge om Charles De Ketelaere over te nemen. Dat schrijft transfermarktexpert Gianluca Di Marzio. De kampioen van België is echter niet onder de indruk en verlangt veel meer voor zijn 21-jarige aanvaller.

Van een transfer naar Milan is voorlopig dus nog geen sprake, bovendien ondervinden i Rossoneri concurrentie van Leeds United, dat maandag Kalvin Phillips voor 52 miljoen euro zag vertrekken naar Leeds United. De Ketelaere pronkt dinsdagochtend ook op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport. De sportkrant schrijft dat Club 30 tot 33 miljoen euro voor de achtvoudig international van België verlangt. Met een jaarsalaris van 2 miljoen euro zou De Ketelaere niet tot de grootverdieners behoren, waardoor er vanuit het Milanese kamp de hoop is dat de transfer in de komende 10 à 15 dagen rond kan komen.

Milan heeft ook nog altijd vertrouwen in de komst van Hakim Ziyech. De Italiaanse grootmacht verlengde vrijdag op het allerlaatste moment de aflopende contracten van Frederic Massara en Paolo Maldini. Nu de technische beleidsbepalers aan boord zijn, heropent Milan spoedig de gesprekken met Chelsea over Ziyech. De aanvallende middenvelder zelf wil dolgraag naar Italië verkassen. "Het kost tijd, maar Milan heeft vertrouwen", schreef Sky Italia zaterdag.

Mocht Ziyech inderdaad voor Milan kiezen, dan verlaat hij Chelsea met 14 doelpunten en 10 assists in 83 duels achter zijn naam. Wellicht wordt hij in de Italiaanse hoofdstad herenigd met Noa Lang. De 23-jarige aanvaller is voorlopig nog steeds speler van Club Brugge, maar heeft over belangstelling niet te klagen. Lang wordt, net als De Ketelaere al wekenlang gelinkt aan een overstap naar Milan. Het duo maakt echter gewoon deel uit van de selectie van Brugge, die zich deze week middels een trainingskamp in Wageningen voorbereidt op het nieuwe seizoen.