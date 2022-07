Malacia reageert op transfer: ‘Daarom kreeg ik daar een extra gevoel mee’

Dinsdag, 5 juli 2022 om 08:18 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:06

De officiële presentatie van Tyrell Malacia bij Manchester United laat nog op zich wachten, maar de 22-jarige linksback gaat in een interview met De Telegraaf alvast in op zijn aanstaande overstap van Feyenoord naar the Red Devils. “Ik volgde Manchester United altijd omdat Robin van Persie als Feyenoorder daar speelde",vertelt Malacia.

Erik ten Hag had als manager van United lange tijd moeite om daadkracht op de transfermarkt te tonen, maar met Malacia heeft de 52-jarige oefenmeester zijn eerste aanwinst binnen. Dit is niet voor iedereen weggelegd en ik snap dat het werk op een nóg hoger niveau nu pas begint. Elke dag beter worden en op dit niveau laten zien dat je je kunt meten”, zegt Malacia tegenover de ochtendkrant. De verdediger ziet de transfer naar United, waar maximaal zeventien miljoen euro mee gemoeid is, als een beloning voor het harde werk in zijn carrière.

“Ik volgde Manchester United altijd omdat Robin van Persie als Feyenoorder daar speelde”, vervolgt de linksback. “Daarom kreeg ik daar een extra gevoel mee. In de jeugd van Feyenoord speelden we een jeugdtoernooi bij United en zei ik: ik kom hier ooit terug. Dat is nu uitgekomen en dat is natuurlijk prachtig!” De linksback is zich er echter van bewust dat hij nog een lange weg heeft te gaan. “Ik kom op dit niveau pas net kijken dus ik moet het allemaal nog laten zien, maar ik wil het allerhoogste bereiken en ga ervoor. En ik denk dat ik het kan, ja.”

Malacia won voorafgaand aan zijn transfer naar United informatie in bij Van Persie en zijn jeugdvriend Tahith Chong en sprak daarnaast ook uitgebreid met zijn nieuwe manager Ten Hag. “Meneer Ten Hag is een heel goede trainer en ook een warm persoon, dus ik heb een goed gesprek met hem gehad en ik heb een heel goed gevoel bij hem”, geeft Malacia aan. “Dat is belangrijk, want als het goed is gaan we jaren samenwerken. Daar kijk ik naar uit, want ik denk dat ik veel van hem kan leren, hij maakt spelers die hard willen werken beter.”