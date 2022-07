Sensatie in de maak? Zaakwaarnemer Ronaldo dineert met Laporta

Dinsdag, 5 juli 2022 om 07:08 • Jordi Tomasowa

Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Cristiano Ronaldo, en Barcelona-voorzitter Joan Laporta hebben maandagavond met elkaar gedineerd. De Portugese spelersmakelaar beschikt over een indrukwekkende klantenportefeuille en AS weet dat spelers als Rúben Neves, Rafael Leão en Bernardo Silva ter sprake zijn gekomen, maar dat ook de mogelijke komst van Ronaldo naar Barcelona is besproken. Ronaldo is teleurgesteld in het gebrek aan daadkracht van the Red Devils tijdens de huidige transferwindow en hij heeft United naar verluidt laten weten te willen vertrekken.

AS schrijft dat Laporta vorige zomer ook al de mogelijkheid bekeek om Ronaldo naar Barcelona te halen. De slechte financiële situatie waar de Catalanen toen in verkeerden, weerhield hem er echter van om ook maar een serieuze poging te wagen om de komst van Ronaldo naar het Camp Nou te realiseren. Uiteindelijk vertrok de 189-voudig Portugees international op de laatste dag van de zomerse transferwindow voor vijftien miljoen euro exclusief bonussen van Juventus naar United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ronaldo zou maandag beginnen aan de seizoensvoorbereiding van United en in gesprek gaan met manager Erik ten Hag, maar de 37-jarige aanvaller ontbrak op de training, waarbij Engelse media en transfermarktexpert Fabrizio Romano ‘familieomstandigheden’ als reden opgaven. United eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zesde plaats, waarmee de club zich slechts kwalificeerde voor de Europa League. Ronaldo heeft echter nog altijd de wens om in de Champions League actief te zijn. Bayern München en Chelsea, maar ook AS Roma en Napoli werden de afgelopen dagen met hem in verband gebracht.

De naam van Cristiano Ronaldo zou het onderwerp van bijna de hele ontmoeting tussen Laporta en Mendes zijn geweest, hoewel ook Silva (Manchester City), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers) en Rafa Leao (AC Milan) uit Mendes’ klantenbestand door Laporta als potentiële versterkingen worden gezien. Laporta en Barcelona dromen vooral over de komst van Silva, maar de spelmaker kan City alleen verlaten voor een bedrag van honderd miljoen euro, hetgeen momenteel veel te gortig is voor Barça.