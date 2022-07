‘Gerenommeerde PL-speler opgepakt vanwege verdenking van verkrachting’

Maandag, 4 juli 2022 om 22:12 • Tom Rofekamp

Een 29-jarige Premier League-speler is maandagochtend vroeg opgepakt op verdenking van verkrachting van een jonge vrouw, weet The Telegraph. Volgens het Engelse dagblad gaat het om een gerenommeerde naam, die vanwege juridische redenen niet bekend mag worden gemaakt. Wel is het duidelijk dat het om een international gaat die goede kans maakt op een uitverkiezing voor het komende WK in Qatar.

De betreffende speler, die woonachtig is in Barnet (een district in Noord-Londen), werd maandag in hechtenis genomen. De verdenking betrof verkrachting van een vrouw in haar twintiger jaren, welke afgelopen maand zou hebben plaatsgevonden. De Londense politie vertelde BBC Sport dat het onderzoek momenteel nog loopt. The Telegraph weet dat de club van de verdachte op de hoogte is, maar kreeg nul op het rekest bij het vragen om een reactie.

Alles wat de krant verder kan melden is dat het om 'een internationaal gerenommeerde speler' gaat en dat het onduidelijk is of hij aan kan sluiten bij de voorbereiding op het komende Premier League -seizoen (de competitie in Engeland gaat op 5 augustus van start). Ook lijkt WK-deelname op de tocht te staan voor de verdachte, die naar verluidt grote kans maakte op een selectie voor zijn land.

Afgelopen januari werd Engeland al opgeschud door opgedoken beelden en audiofragmenten van een verkrachting door Manchester United-aanvaller Mason Greenwood. De enkelvoudig Engels international werd direct geschorst door zijn club en een dag later opgepakt. Niet veel later kwam Greenwood op borgtocht vrij in afwachting van verder onderzoek. In die zaak is het nog altijd wachten op een definitieve aanklacht.