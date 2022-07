Hans Kraay jr. ziet belangrijkste zomertransfer van PSV op onverwachte plek

Maandag, 4 juli 2022 om 21:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:46

De aanstelling van Ruud van Nistelrooij heeft volgens Hans Kraay junior de weg geplaveid naar de tot dusver succesvolle transferzomer van PSV. De analist zag elke van de zogeheten topaankopen van de voorbije weken écht overtuigd worden na een gesprek met de nieuwe trainer , zo vertelt hij bij Voetbalpraat. Collega-analist Sjoerd Mossou vermoedt echter dat 'een kantelmoment in Amsterdam' ook flink heeft meegespeeld.

PSV kent tot dusver een uiterst succesvolle zomerse transferperiode. De voorbije twee weken werden er maar liefst zes aanwinsten gepresenteerd, waarvan diverse namen van formaat. Boy Waterman, Walter Benítez, Xavi Simons, Ki-Jana Hoever, Luuk de Jong en Guus Til sloten zich allen aan bij de Eindhovenaren en de credits daarvoor mogen volgens Kraay jr. grotendeels naar Van Nistelrooij.

"Hij is nu zijn geld al waard", begint Kraay jr. over de 46-jarige oud-spits, die voor zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau staat. "De manier waarop hij zó ongelooflijk snel Xavi Simons over de streep trekt - dat is gewoon zijn vader Regilio Simons over de streep trekken, die heel kritisch is - en hoe hij dat doet met Luuk de Jong, waar ook flink aan getrokken werd... na één gesprek zijn spelers om." Presentator Vincent Schildkamp plaatst echter een kanttekening. "Is het technische gedeelte niet vooral de verdienste van John de Jong (technisch directeur van PSV, red.)?" "Ja", vindt Kraay jr. wel, "maar je hoort het aan Guus Til, aan Simons, aan De Jong: 'Na anderhalf uur met Ruud wilde ik'."

Mossou denkt niet dat het alleen Van Nistelrooij is; ook de turbulente tijden in Amsterdam spelen volgens hem een rol. "Ik denk dat die aankopen herkennen dat, als er een plan achter zit, ze een goede kans maken tegen Ajax. Ajax is toch een club in transitie. Nieuwe trainer, nieuwe technische leiding, een hele hoop nieuwe spelers. Je ziet dat er in Amsterdam een kantelmoment is. Toch wel meer dan twee jaar geleden (toen de onlangs naar Benfica vertrokken Roger Schmidt aan het roer kwam bij PSV, red.). Daar anticipeert Eindhoven op."

Tafelgenoot Freek Jansen merkt op 'dat bij PSV dezelfde dingen gebeuren'. "Ook een nieuwe trainer. Ook een nieuwe algemeen directeur. Ook veel nieuwe spelers. Alleen zijn zij echt de jager, en zetten zij vol de aanval in. En ze willen ook investeren om minimaal die tweede plek veilig te stellen." Kraay junior durft in dat verband een boude claim te doen: "Als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré blijven is PSV titelfavoriet."