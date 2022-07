‘De Ligt spreekt voorkeursclub uit en wacht pokerspel van drie in spanning af’

Maandag, 4 juli 2022 om 19:09 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:37

Matthijs de Ligt heeft zijn voorkeur uitgesproken voor een overstap naar Bayern München, weet Sky Deutschland. Het gaat naar verluidt tussen Chelsea en der Rekordmeister in de strijd om de handtekening van de 22-jarige verdediger, maar laatstgenoemde lijkt een streepje voor te hebben. Zowel de aanwezigheid van Ryan Gravenberch als Noussair Mazraoui zou een rol spelen voor De Ligt, alsmede het feit dat Bayern al drie jaar onafgebroken contact met hem onderhoudt. Er is echter één struikelblok voor de Duitse grootmacht: de transfersom die Juventus vraagt.

Het was al langere tijd bekend dat Chelsea bovengemiddelde interesse heeft in de 38-voudig Oranje-international, maar BILD voegde zondag aan het rijtje concrete clubs ook de naam van Bayern toe. De Duitse sportkrant meldde dat Juventus minimaal tachtig miljoen euro wil zien voor De Ligt, een bedrag dat Sky Deutschland kan bevestigen. Bayern zou echter moeite hebben met het ophoesten van bedragen boven de zestig miljoen euro zonder dat het zelf eerst weet te verkopen. In dat kader is Chelsea in het voordeel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt zelf zou echter liever naar Bayern verkassen. De regerend Duits landskampioen wilde de mandekker in 2019 al naar de Allianz Arena halen, maar De Ligt had destijds de voorkeur voor een overstap naar Juventus. Het feit dat de club al die tijd contact is blijven houden getuigt naar verluidt van de welwillendheid waar de stopper naar zoekt. Bovendien zijn zijn maatjes Mazraoui en Gravenberch - die hij kent van zijn tijd bij Ajax - een belangrijke factor.

De Ligt, die in Turijn nog tot medio 2024 vastligt, speelt sinds zijn komst 117 wedstrijden voor de Oude Dame. Bij Juventus werd de stopper aanvankelijk een centrale rol toegedicht in de toekomst van de club, gezien het feit dat Giorgio Chiellini deze zomer vertrok en ook Leonardo Bonucci al flink op leeftijd is. De Italiaanse grootmacht heeft zich echter neergelegd bij de vertrekwens van De Ligt. Chelsea is overigens allesbehalve kansloos voor de krabbel van de Nederlander: De Ligt staat wel degelijk open voor een transfer naar Engeland.