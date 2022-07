Heracles wil oude tijden doen herleven en haalt smaakmaker uit jaren '10 terug

Maandag, 4 juli 2022 om 18:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:26

Heracles Almelo heeft Marko Vejinovic als eerste aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. De 32-jarige middenvelder, clubloos sinds zijn contract bij het Chinese Tianjin Jinmen Tiger begin april werd ontbonden, tekent voor twee seizoenen op Erve Asito. Het wordt de tweede periode van Vejinovic in Almelo, daar de geboren Amsterdammer tussen 2009 en 2013 ook al de clubkleuren van Heracles verdedigde. Wat hem betreft is er maar één doel dat telt: promotie.

Van alle clubs waarvoor Vejinovic als prof uitkwam, bracht hij het langst door bij Heracles. De Nederlands jeugdinternational spreekt dan ook van 'thuiskomen' op de clubwebsite van de Almeloërs. "Ik ben echt heel blij om hier te zijn. ‘Ik had een goed gevoel bij de club en ook het gesprek met technisch directeur Nico-Jan Hoogma en de trainers gaf mij een fijn gevoel. Het is voor mij ook een enorme motivatie om Heracles Almelo weer terug in de Eredivisie te krijgen. Als club hebben we maar één doelstelling en dat is promoveren. De rest is niet belangrijk."

Marko Vejinovic poseert in het tricot van zijn 'nieuwe oude club'. (bron: NESimages.nl)

Hoogma is al even content met het binnenhalen van de routinier. "Met Marko halen we een technisch zeer begaafde voetballer binnen met enorm veel ervaring. Als jonge speler hebben we hem ooit opgepikt bij het tweede elftal van AZ en als je kijkt naar wat voor een carrière hij daarna heeft gehad, ben ik ervan overtuigd dat hij van waarde gaat zijn voor onze ploeg", aldus de technisch directeur.

Heracles nam Vejinovic in 2009 over van AZ, waar hij het laatste deel van zijn jeugdopleiding doorbracht maar niet wist door te breken in de A-selectie. In zijn eerste periode in Almelo kwam de middenvelder tot 112 wedstrijden, waarin hij 14 keer scoorde en 23 maal aangever was. Vejinovic voelde zich daarop rijp voor een stap hogerop en tekende voor vier jaar bij Vitesse. Twee sublieme jaren in Arnhem leverden een fraaie transfer naar Feyenoord op, waar Vejinovic echter minder uit de verf kwam. Na omzwervingen bij wederom AZ, het Poolse Arka Gdynia, ADO Den Haag en Tianjin Jinmen keert de technicus nu dus terug op het oude nest.