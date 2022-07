Kopenhagen rekent in kiezelhard statement opnieuw af met Feyenoord

Maandag, 4 juli 2022 om 17:30 • Guy Habets

FC Kopenhagen heeft in een statement opnieuw zijn onvrede laten blijken over het verloop van de oefenwedstrijd tegen Feyenoord. De Deense topclub won afgelopen zaterdag met 0-7 van de Rotterdammers en bij monde van trainer Jess Thorup werd na afloop aangegeven dat men niet tevreden was met het gebrek aan tegenstand. Kopenhagen heeft nu aangegeven dat het de situatie er niet bij laat zitten.

Feyenoord trad afgelopen zaterdag noodgedwongen aan met een jong elftal. De spelersgroep van trainer Arne Slot was uitgedund door vakanties van internationals en daardoor was het team dat wel acte de présence gaf, niet in staat om Kopenhagen ook maar een strobreed in de weg te leggen. De Denen hadden op meer weerstand gehoopt en zijn nog altijd kwaad. 'De uitkomst van de oefenwedstrijd in Rotterdam was niet bepaald wat we ervan hadden verwacht', zo valt te lezen in het vreemde statement. 'Dat heeft onze trainer ook al aangegeven. En de wedstrijd is al een tijdje afgelopen, maar voor Kopenhagen is deze zaak nog niet afgesloten.'

Peter Christiansen, de sportief directeur van de Denen, meldt dat er naar alle waarschijnlijkheid actie zal worden ondernomen en dat Feyenoord daar zeker nog iets over te horen zal krijgen. "Er zijn sommige verplichtingen die we afgesproken hebben met Feyenoord en die zijn ze niet nagekomen", laat hij weten. "We hebben zeker niet de wedstrijd gekregen die we afgesproken hadden en daar gaan we Feyenoord absoluut van op de hoogte stellen. We kunnen op dit moment niets zeggen over eventuele consequenties."

Zaterdagmiddag stond de eindstand van 0-7 al na een uur op het scorebord. Onder meer Kevin Diks, die in het verleden nog bij Feyenoord speelde, maakte een doelpunt voor Kopenhagen. De Denen openen de competitie wel al over anderhalve week, terwijl het seizoen voor Feyenoord later pas begint. Toch was Thorup, de oefenmeester van Kopenhagen, eerder al niet mals in zijn beoordeling van Feyenoord. "De ambiance was goed. Door het mooie grasveld en de vele toeschouwers leek het op een serieuze wedstrijd. Maar we hoopten ons te kunnen meten met een ploeg die de Europese top heeft aangetikt en dat is niet gebeurd.”