Barcelona is los en bevestigt tweede grote transferslag op één dag

Maandag, 4 juli 2022 om 16:20 • Guy Habets • Laatste update: 16:22

Barcelona heeft de komst van Andreas Christensen wereldkundig gemaakt. De club bevestigt de transfer op de eigen kanalen en schrijft dat hij tot medio 2026 heeft getekend in Camp Nou. De Deense verdediger, die overkomt van Chelsea, is de tweede aanwinst die op maandag wordt gepresenteerd. Eerder werd Franck Kessié al aan het grote publiek voorgesteld.

Het contract van Christensen bij Chelsea liep af en dus maakt hij transfervrij de overstap naar Catalonië. In de verbintenis die de mandekker heeft ondertekend is een afkoopclausule van maar liefst 500 miljoen euro opgenomen. Spaanse clubs zijn verplicht om een dergelijke afkoopsom in contracten op te nemen en om te voorkomen dat spelers zomaar kunnen vertrekken, liggen die bedragen vaak onrealistisch hoog. Barcelona maakt verder bekend dat de Deen donderdag officieel gepresenteerd zal worden en een persconferentie zal geven.

Welcome to Barcelona, Andreas Christensen! pic.twitter.com/mHy0sO9FvK — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

Christensen brengt de nodige ervaring met zich mee. Hij doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Chelsea en debuteerde in het seizoen 2014/2015 voor The Blues. Na een huurperiode bij Borussia Mönchengladbach, waar de stopper twee jaar basisspeler was, keerde Christensen terug op Stamford Bridge en ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerde kracht in de achterhoede van Chelsea. Helemaal onomstreden werd hij echter niet en mede daardoor besloot de 26-jarige verdediger om zijn contract af te laten lopen en voor een nieuwe uitdaging te kiezen.

In de afgelopen weken zorgden de Blaugranas voor financiële ademruimte door spelers te verkopen. Daardoor kunnen Kessié en Christensen nu vastgelegd worden. Barcelona zal het daar waarschijnlijk niet bij laten en de verwachting is ook dat er meer spelers gehaald zullen worden. Robert Lewandowski zou bijvoorbeeld hoog op de Catalaanse lijstjes staan. Ook uitgaande transfers zijn zeker niet uitgesloten: Frenkie de Jong wordt nog altijd in verband gebracht met een transfer naar Manchester United en Francisco Trincão is op weg naar Sporting Portugal.