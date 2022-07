PSV was niet alleen Paris Saint-Germain, maar ook Real Madrid te snel af

Maandag, 4 juli 2022 om 15:01 • Guy Habets

PSV verraste niet alleen Paris Saint-Germain, maar ook Real Madrid met het binnenhalen van Xavi Simons. Dat schrijven L'Équipe en het Eindhovens Dagblad. De Koninklijke hoopte de jonge middenvelder ook graag transfervrij over te kunnen nemen, maar kreeg nul op rekest door de slagvaardigheid van PSV.

PSV verraste vorige week vriend en vijand door Simons tot medio 2027 aan zich te binden. Het leek er lang op dat de Nederlander alleen voor een jaar gehuurd zou kunnen worden van PSG, maar uiteindelijk bleek toch dat Simons niet van zins was om te verlengen in Parijs en konden de Brabanders hun slag slaan. Dat was niet alleen tegen het zere been van PSG, maar ook van Real Madrid. De Koninklijke deed de spelmaker ook een aanbod en had vertrouwen in zijn komst. Toch ging de deal niet door.

Dat komt volgens L'Équipe door het feit dat Real van plan was om Simons in het tweede elftal te laten beginnen. PSV kon een beter toekomstpad voor de jonge middenvelder uitstippelen en dat deed hem beslissen om toch voor de uitdaging in het Philips Stadion te kiezen. Technisch directeur John de Jong bekeek Simons meerdere malen en wist hem te overtuigen. "Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV", zo liet hij eerder weten op de clubsite. "Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen."

Simons werd geboren in Amsterdam, maar hij speelde in de jeugdopleiding bij Barcelona. In 2019 werd de middenvelder weggekaapt door PSG toen hij uit zijn contract liep bij de Catalanen. Simons speelde afgelopen seizoen zes wedstrijden in de Ligue 1 voor de Parijzenaren, daarnaast speelde hij er nog drie in de Coupe de France. In het bekertoernooi wist de Nederlander één assist te verzorgen. Simons speelt zijn interlands bij Nederland Onder 19. In vijf wedstrijden voor het Nederlandse jeugdelftal maakte het talent drie doelpunten.