‘Ik heb zeker niet in mijn hoofd dat ik weg moet bij Feyenoord’

Maandag, 4 juli 2022 om 14:09 • Guy Habets • Laatste update: 14:21

Orkun Kökçü vindt het prima om nog een jaar bij Feyenoord te spelen. De spelmaker van de Rotterdammers zegt tegenover ESPN dat hij niet op zoek is naar een transfer, ondanks de interesse van de nodige buitenlandse clubs.

De Turks international maakte een goed seizoen door bij Feyenoord en dat wekte de belangstelling van buitenlandse clubs. Het is echter niet meteen gezegd dat Kökçü dan ook zal vertrekken. "Ik voel me goed hier", meldt hij bij ESPN. "Ik heb een goede band met de trainers en de spelers en ik heb ook gezien dat ik me hier goed heb ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is zeker niet zo in mijn hoofd dat ik weg moet. Ik heb nog een contract tot 2025 en toen ik dat contract tekende, wist ik ook dat er in die vijf jaar van alles mogelijk was."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die uitspraken zijn koren op de molen voor Feyenoord, dat Kökçü graag wil behouden. Eerder meldde het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl al dat clubs als Sevilla, AS Roma, West Ham United en RB Leipzig belangstelling hadden getoond. Het entourage rond de middenvelder van de Stadionclub zou zelfs al uitgebreid met Sevilla hebben gesproken, maar van een akkoord kwam het nog niet. De Rotterdammers hopen ondertussen dat ze de verbintenis van Kökçü met een jaar kunnen verlengen.

Kökçü speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de competitie voor Feyenoord, waarin hij belangrijk was met 7 goals en 9 assists. Ook had de creatieveling een groot aandeel in het behalen van de Conference League-finale met de Rotterdammers. In het Europese toernooi speelde Kökçü twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam twee keer op het scorebord verscheen. De geboren Haarlemmer kwam voor verschillende jeugdteams uit namens Oranje, maar speelt zijn interlands tegenwoordig voor de nationale ploeg van Turkije.