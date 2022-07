Barcelona maakt transfervrije komst van Franck Kessié wereldkundig

Maandag, 4 juli 2022 om 13:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:42

Barcelona maakt officieel melding van de komst van Franck Kessié. De 25-jarige middenvelder, die transfervrij overkomt van AC Milan, heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract, dat hem volgens Fabrizio Romano een nettosalaris van 7 miljoen euro per jaar gaat opleveren. Kessié doorliep eerder al de medische keuring van Barcelona in Zwitserland, waardoor zijn komst al maanden in de lucht hing. Kessié wordt woensdag aan het publiek gepresenteerd.

Lange tijd leek het erop dat Kessié zijn contract bij AC Milan zou verlengen. De club wilde dolgraag met hem verder, maar liet weten niet verder te gaan dan een salaris van vijf miljoen euro per seizoen. Transfermarktexpert Romano voegde eerder al toe dat de Italianen ook na het bod van Barça bij hun standpunt bleven. Kessié zou in eerste instantie 6,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen bij Barcelona, maar dat bedrag ligt met 7 miljoen euro zeer waarschijnlijk iets hoger. De controlerende middenvelder gaat over vier seizoenen een slordige dertig miljoen euro opstrijken aan salaris.

Milan plukte Kessié in 2017 weg bij Atalanta, aanvankelijk tegen een huursom van 8 miljoen euro en een jaar later definitief voor een transfersom van 24 miljoen euro. De 58-voudig Ivoriaans international groeide in Milaan direct uit tot een basisspeler, die opviel door vanaf het middenveld regelmatig te scoren. Kessié beëindigt zijn tijdperk in San Siro met 223 wedstrijden voor Milan, waarin hij 37 goals en 16 assists liet aantekenen.

Barcelona staat op het punt om ook Andreas Christensen te presenteren. De 26-jarige verdediger komt over van Chelsea en wordt eveneens transfervrij binnengehaald. Daarnaast doet Barça er alles aan om Robert Lewandowski over te nemen van Bayern München. Volgens BILD werd het laatste bod van 40 miljoen euro exclusief bonussen afgewezen en eisen de Duitsers een totaalsom van 50 miljoen euro.