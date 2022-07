Ten Hag heeft beet: Eriksen bereikt mondeling akkoord met Manchester United

Maandag, 4 juli 2022 om 13:11 • Laatste update: 13:30

Christian Eriksen heeft een mondeling akkoord bereikt met Manchester United, zo meldt The Athletic. De dertigjarige spelmaker komt transfervrij over van Brentford en tekent een contract voor drie seizoenen op Old Trafford. De Deens international kon ook kiezen voor een langer verblijf bij the Bees, maar heeft nu dus de knoop doorgehakt.

Eriksen tekende afgelopen winter voor een half seizoen bij Brentford, waardoor hij per 1 juli transfervrij kon vertrekken. De middenvelder zou zich er echter zeer op zijn gemak voelen, onder meer vanwege de aanwezigheid van hoofdtrainer Thomas Frank en een vijftal ploeggenoten, allen afkomstig uit Denemarken. Bij Manchester United gaat Eriksen echter een flink hoger salaris opstrijken. Ten Hag ziet in de voormalig Ajacied een gedroomd duo op het middenveld met een transfertarget nummer één Frenkie de Jong.

Eriksen kwam afgelopen seizoen tot elf wedstrijden in de Premier League namens Brentford, waarvan tien als basisspeler. Daarin wist hij eenmaal te scoren en leverde hij vier assists. Na zijn hartstilstand op het EK mocht Eriksen niet meer in Italië spelen en werd zijn contract bij Internazionale ontbonden. Verschillende clubs toonden interesse, waarbij Brentford aan het langste eind trok. In West-Londen kwam Eriksen in een Deense enclave terecht. Naast manager Frank staan ook Jonas Lössl, Mads Bech Sørensen, Mathias Jørgensen, Mads Roerslev, Mathias Jensen en Christian Nørgaard er onder contract.

Tussen 2013 en 2020 speelde Eriksen voor Tottenham Hotspur, dat ook op de markt was voor zijn voormalig nummer tien, maar manager Antonio Conte heeft zijn middenveld inmiddels al ingevuld met Rodrigo Bentancur en Bissouma, die onlangs voor 29 miljoen overkwam van Brighton & Hove Albion. Eriksen speelde in totaal 226 Premier League-duels voor Tottenham, waarin hij goed was voor 51 doelpunten.