Luis Sinisterra levert Feyenoord recordtransfer op met stap naar Leeds

Maandag, 4 juli 2022 om 13:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Luis Sinisterra staat voor een transfer naar Leeds United, zo meldt De Telegraaf. De 23-jarige Colombiaan gaat Feyenoord een recordbedrag opleveren. De krant noemt geen exacte transfersom, maar het Algemeen Dagblad weet dat de Rotterdammers 21 miljoen euro tegemoet kunnen zien, een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot 25 miljoen euro. Sinisterra ontbrak maandag al op de training van Feyenoord om 'persoonlijke zaken' af te handelen. Nu blijkt dat het gaat om een transfer naar the Peacocks.

Het contract van Sinisterra bij Feyenoord loopt na dit seizoen nog twee jaar door, wat de noodzaak om tot verkoop over te gaan voor de club niet groot maakte. De Rotterdammers hoopten op een biedingsoorlog. Naast Leeds is ook Everton nog altijd in de race voor de handtekening van de vleugelaanvaller van Feyenoord. Leeds wil echter snel handelen met het aanstaande vertrek van Raphinha, die in de belangstelling staat van Barcelona, Arsenal, Tottenham Hotspur en Chelsea,

Volgens De Telegraaf moet Sinisterra Feyenoord tussen de 20 en 30 miljoen euro opleveren en lijkt het nagenoeg ondenkbaar dat er in Rotterdam genoegen genomen wordt met het minimale bedrag. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het om een bedrag van 24 miljoen euro inclusief bonussen. Vast staat dat de Colombiaans international met zijn transfersom de duurste speler ooit van Feyenoord gaat worden. Dirk Kuijt heeft het record al zestien jaar in handen, nadat hij in 2006 voor 16 miljoen euro vertrok naar Liverpool. Rick Karsdorp (voor 16 miljoen euro naar AS Roma), Terence Kongolo (15 miljoen naar AS Monaco), Jordy Clasie (15 miljoen naar Southampton) en Royston Drenthe (14 miljoen naar Real Madrid) completeren de top vijf uitgaande recordtransfers.

Sinisterra werd in de zomer van 2018 voor circa twee miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Waar zijn productie in zijn eerste twee seizoenen mede door een ernstige kruisbandblessure wat tegenviel, betekende het afgelopen seizoen de definitieve doorbraak van Sinisterra. De Colombiaan was in bloedvorm en noteerde 23 doelpunten en 14 assists over alle competities in het shirt van de club uit Rotterdam-Zuid.