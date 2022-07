De Telegraaf: Ajax en Spurs eindelijk akkoord over recordbedrag Bergwijn

Maandag, 4 juli 2022 om 10:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:33

Ajax en Tottenham Hotspur hebben een akkoord bereikt over Steven Bergwijn, zo meldt De Telegraaf. De 24-jarige aanvaller maakt voor dertig miljoen euro de overstap naar de Amsterdammers. Bergwijn tekent een contract tot medio 2027 en wordt maandag nog medisch gekeurd in de Johan Cruijff ArenA.

Steven Bergwijn wordt met het gemoeide transferbedrag de duurste speler in de Eredivisie aller tijden. Ajax was al vijf weken op hoofdlijnen akkoord met de aanvaller, maar slaagde er tot zondagavond niet in om ook rond te komen met Tottenham Hotspur. Ajax dacht een akkoord te kunnen bereiken over een transfersom van 25 miljoen euro, maar Spurs-eigenaar Daniel Levy wilde vervolgens het onderste uit de kan halen. Bergwijn maakt nu alsnog de overstap naar Ajax voor een recordbedrag van dertig miljoen euro.

Dat Bergwijn naar Amsterdam komt is al lang geen verrassing meer. Met de aanstaande verkoop van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund heeft de technische leiding van Ajax goedkeuring van de raad van commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink om zijn eigen transferrecord te breken (waar dat in januari nog werd geblokkeerd). Het Amsterdamse aankooprecord stond eerder op naam van Haller, die anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Achteraf een werelddeal voor Ajax, dat nu 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zeker bonussen) bijschrijft voor de Frans-Ivoriaanse spits.

Eind juni meldde zich voor Ajax een belangrijke kaper op de kust in de strijd om de handtekening van Bergwijn. De Oranje-international werd namelijk ook serieus begeerd door Everton en Manchester United. Volgens De Telegraaf waren the Toffees en het United van Erik ten Hag bereid om een transfersom van 35 miljoen pond, omgerekend 40,6 miljoen euro op tafel te leggen. maar Bergwijn wilde enkel en alleen terugkeren naar Ajax, de club waar hij tussen 2005 en 2011 in de jeugdopleiding speelde.