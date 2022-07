Ten Hag zet vaart achter komst Martínez; Ajax blijft azen op versterkingen

Maandag, 4 juli 2022 om 09:21 • Laatste update: 11:14

Manchester United maakt haast met het binnenhalen van Lisandro Martínez. The Red Devils willen de verdediger van Ajax nog voor vrijdag presenteren, zo meldt De Telegraaf. In dat geval kan Martínez mee naar Azië en Australië, waar United vier oefenduels speelt.

Zaterdag meldde De Telegraaf al dat een overstap van Martínez naar United dichtbij komt. De Engelsen zouden een bod ter waarde van 41 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan bonussen op de 24-jarige verdediger hebben gedaan. Daarmee is United nog slechts 5 miljoen euro verwijderd van de vraagprijs van Ajax, die in totaal 50 miljoen euro bedraagt. Martínez staat na drie jaar in Amsterdam open voor een stap hogerop en de beleidsbepalers van Ajax, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, spraken zaterdag in Londen met United om over de transfer te onderhandelen.

Martínez kwam in de zomer van 2019 naar Ajax en werd toen voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse Defensa y Justicia. De Amsterdammers zouden dus een veelvoud van dat bedrag terug kunnen verdienen op de verdediger die in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten voor Ajax kwam. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië.

Tegenover het vertrek van Martínez staat de komst van linksback Owen Wijndal. De Telegraaf maakte vorige week donderdag bekend dat Ajax met AZ een akkoord heeft bereikt over een transfersom van tien miljoen euro voor de linksback. Wijndal zal na de medische keuring een contract ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA voor vijf seizoenen. “Ik vind Wijndal een heel interessante speler, omdat hij met zijn snelheid en opkomend vermogen in het Ajax-spel past”, zei Alfred Schreuder tijdens een persmoment op het trainingskamp in De Lutte.

Maandagochtend maakte De Telegraaf bekend dat Steven Bergwijn voor een recordbedrag van dertig miljoen euro eveneens een transfer naar Ajax maakt. De Amsterdammers azen ook nog altijd op de komst van Brian Brobbey. Met de aanvaller van RB Leipzig heeft Ajax al een persoonlijk akkoord tot medio 2027, maar de Duitsers houden vooralsnog nog vast aan een vraagprijs van 25 miljoen euro.