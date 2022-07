Feyenoord wees overnamebod afgelopen winter van de hand

Maandag, 4 juli 2022 om 07:58 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:05

Feyenoord heeft afgelopen winter een overnamebod van vijftig miljoen euro van de hand gewezen. Dat weet De Telegraaf te melden. De krant schrijft dat het bod voor de Rotterdammers verre van interessant was, aangezien de club niet kon uitrichten met zulke bedragen en het transfergeld er in één transferwindow al doorheen zou zijn gejaagd.

Trainer Arne Slot hoopt nog altijd op zes á zeven versterkingen voor Feyenoord, maar roeit voorlopig met de riemen die hij heeft. “Een jaar geleden wist ik al dat dit de realiteit van Feyenoord is dus daar ga ik nu niet over klagen”, zegt hij tegenover De Telegraaf. “Ik heb als trainer van AZ en afgelopen seizoen als coach van Feyenoord altijd vanuit deze verhoudingen moeten werken.”

Met minimale middelen slaagde Slot er afgelopen seizoen in om met name Europees gezien vriend en vijand te verbazen. “Dan hoop je natuurlijk dat het proces door het bereiken van de Conference League-finale kan worden versneld, maar we moeten gewoon weer opnieuw beginnen. En dat ga ik doen met veel enthousiasme”, zo laat de 43-jarige oefenmeester positief weten.

Slot onthult dat er bij zijn komst nooit toezeggingen zijn gedaan over de financiële mogelijkheden binnen de club. “Na het halen van die eindstrijd in Tirana dacht ik dat er misschien mensen zouden zijn die zeggen: ‘Als dít hier al kan op deze manier, wat kan er dan als wij met z’n allen erin stappen… (met geld, red.)’.” Een overnamebod van vijftig miljoen euro werd volgens De Telegraaf direct door Feyenoord afgeslagen. De club kijkt nu naar de mogelijkheid om mogelijk overbodige spelers van Europese topclubs te huren of te kopen. "Al die clubs willen nu nog geen beslissing nemen. Dat doen wij ook niet met onze spelers die straks mogen worden verhuurd. Ik wil ze er nu nog bij hebben”, aldus Slot.