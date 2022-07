‘David Luiz staat mogelijk na één jaar voor spectaculaire rentree in Europa’

Maandag, 4 juli 2022 om 07:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:00

David Luiz staat op 35-jarige leeftijd mogelijk voor een terugkeer op de Europese velden. Volgens de Braziliaanse tak van GOAL is de ervaren centrale verdediger door zijn huidige club Flamengo aangeboden aan Internazionale, dat overweegt een bod op hem uit te brengen. De Braziliaan speelt momenteel in zijn vaderland, nadat hij in september 2021 transfervrij overkwam van Arsenal.

Luiz trok afgelopen zomer de deur van the Gunners achter zich dicht en tekende een contract bij Flamengo, waarmee hij zijn terugkeer in Brazilië na vijftien jaar bevestigde. Hoewel hij een moeilijke start kende met een blessure, herstelde hij zich en werd hij een vaste waarde in de selectie van Flamengo. Nu zijn contract eind dit jaar afloopt, lonkt echter een terugkeer op het hoogste niveau in Europa.

Luiz kwam in het verleden naast dienstverbanden bij Arsenal en Paris Saint-German ook twee afzonderlijke periodes uit voor Chelsea. In het shirt van the Blues won de 57-voudig international van Brazilië de Champions League, FA Cup en de Premier League, terwijl hij met PSG twee keer kampioen van Frankrijk werd. Luiz maakte in 2019 de pikante overstap van Chelsea naar Arsenal, waarna hij met the Gunners een jaar later de Londense rivalen in de FA Cup-finale versloeg.