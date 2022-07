‘Barça stuit ondanks deal wéér op hetzelfde probleem bij slijten wereldkampioen’

Zondag, 3 juli 2022 om 23:17

Barcelona onderhandelt met Stade Rennes over een verhuurperiode van Samuel Umtiti, schrijft Marca. De in Catalonië uit de gratie geraakte verdediger wil volgens de sportkrant nog vóór 11 juli aansluiten bij Rennes, wanneer zijn huidige broodheer aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. De clubs steggelen echter nog altijd over hetzelfde issue als dat zich ook in de winterse transferperiode voordeed bij het slijten van Umtiti: zijn salaris. De Fransman kwam in januari nog een reductie van zijn jaarlijkse vergoeding overeen, maar zelfs wat overbleef blijkt Rennes te gortig.

Bruno Génésio, coach van de Fransen, wil Umtiti maar wat graag aan zijn selectie toevoegen. Hij kent de 28-jarige stopper nog maar al te goed van zijn periode als trainer van Olympique Lyon. "Je kent zijn historie, zijn kwaliteiten en ook de terugslagen die hij afgelopen jaar heeft gehad, maar hij is nog steeds een speler van grote klasse. Wij zijn geïnteresseerd in spelers van hoge klasse", zei Génésio nadat hij gevraagd werd naar eventuele interesse in zijn voormalige pupil.

De gesprekken tussen Rennes (dat vorig jaar als vierde eindigde in de Ligue 1) en Barcelona zijn al enkele weken aan de gang. Veel schot in de zaak kwam er tot op heden echter niet. Rennes wil maar een deel van het salaris van Umtiti betalen en Barcelona, dat een volledige vergoeding wi zien, hield aanvankelijk voet bij stuk. De vertegenwoordigers van de Catalanen beginnen zich echter steeds meer te realiseren dat er niet meer te halen valt dan een gedeeltelijke ontheffing van de salarislasten. Daar zet Barcelona enkel muizenstapjes mee in het vrijmaken van het salarishuis. De club kwam in januari namelijk een speciale deal overeen met Umtiti, waarin zijn salaris van zijn nog één jaar doorlopende contract over drie jaar extra werd uitgesmeerd. Daardoor kon Ferran Torres destijds onder meer worden ingeschreven.

Umtiti komt al lange tijd niet meer in de plannen van Barcelona voor. Na twee uitstekende seizoenen raakte hij steeds verder in diskrediet bij de clubleiding, mede vanwege zijn blessuregevoeligheid. Barcelona stuurde lang aan op een vertrek, maar Umtiti weigerde telkens gezien het hoge salaris dat hij nergens anders zou krijgen. Het maakte de deal met zijn werkgever van afgelopen januari des te opmerkelijker. Umtiti kwam in het voorbije seizoen slechts één duel in actie, waarin hij wél de negentig minuten vol maakte (tegen Osasuna, 2-2). De 31-voudig international kan volgens lokaal radiostation Cadena SER overigens ook kiezen voor een overstap binnen Catalonië: promovendus Girona zou hengelen naar zijn diensten.