‘Onwaarschijnlijk’ dat Frenkie instemt met voorwaarde om bij Barça te blijven

Zondag, 3 juli 2022 om 21:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:43

Barcelona krijgt Frenkie de Jong niet zo ver als een salarisreductie om hem bij de club te houden. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft zondag dat de 25-jarige middenvelder het liefst bij zijn huidige werkgever blijft, maar niet onder de controversiële voorwaarde die de clubleiding daarvoor stelt. Voorzitter Joan Laporta zei zaterdag in een interview met Cadena Cope nog 'er alles aan te doen' om De Jong te behouden, maar bleef delfisch over 'een salariskwestie'.

In een update over de transferperikelen rondom De Jong schrijft Romano 'dat het altijd zijn prioriteit is geweest om bij Barcelona te blijven'. Een salarisreductie noemt de doorgaans betrouwbare journalist echter 'erg onwaarschijnlijk'. De Jong verdient naar verluidt twaalf miljoen euro op jaarbasis in Catalonië. Erik ten Hag wil zijn voormalig pupil bij Ajax maar wat graag naar Manchester United halen, dat akkoord is met Barcelona over een vaste transfersom van 65 miljoen euro, maar nog in gesprek is over de bonusstructuur (ter waarde van 20 miljoen).

Frenkie de Jong situation ???? #FCB ?? Man Utd & Barça agreed €65m fixed fee but still discussing on €20m add-ons structure; ?? Personal terms never discussed yet; ?? Frenkie’s priority has always been to stay at Barça; ?? Salary reduction ‘very unlikely’ option on Frenkie side. pic.twitter.com/bXcGIB3II3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2022

Volgens Romano is er nog nimmer gesproken over de contractvoorwaarden voor De Jong zelf. Wel zou de 43-voudig Oranje-international openstaan voor een verhuizing naar Manchester, naar informatie van the Guardian. Als het aan Laporta ligt, blijft De Jong echter 'gewoon' bij de nummer twee van afgelopen LaLiga-seizoen. “Frenkie de Jong is een van de beste middenvelders ter wereld. Hij is een speler met buitengewone kwaliteiten”, zo luidden de lovende woorden van de voorzitter. “Er zijn meerdere clubs die hem willen hebben, niet alleen Manchester United, maar wij zijn niet van plan om hem te verkopen en hij wil zelf ook blijven. Er is echter wel een salariskwestie. Daar moet iets aan veranderen.”

Barcelona heeft de ruimte in het salarishuis nodig om andere aanwinsten in te kunnen schrijven. Daarom moest de club ook lang wachten op de bekendmaking van de komst van Andreas Christensen (Chelsea) en Franck Kessié (AC Milan). Beiden komen transfervrij over van hun voormalige broodheren. Ook is Barcelona achter de schermen druk bezig met het binnenhalen van Robert Lewandowski, terwijl Ousmane Dembélé nog altijd gepolst wordt voor een langer verblijf. Beide operaties lijken geen goedkope te worden: volgens Sport1 verdient Lewandowski 25 miljoen euro op jaarbasis bij Bayern München, terwijl Dembélé jaarlijks zo'n 12 miljoen euro toucheert. Bovendien lijkt de Fransman op een fikse salarisverhoging te mikken.