Twente gaat tweede slag van de dag slaan en geeft Eredivisie-top het nakijken

Zondag, 3 juli 2022 om 20:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:09

Joshua Brenet gaat langer bij FC Twente blijven, meldt TC Tubantia. In gesprek met de regiokrant beweert technisch directeur Jan Streuer dat de contractverlenging 'op een paar details rond is'. Het oorspronkelijke contract van de 28-jarige rechtsback liep eind juni af, waardoor PSV en Feyenoord hun kans schoon zagen. Eerstgenoemde haalde met Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers) echter al de gewenste versterking voor de rechtsbackpositie, terwijl Feyenoord Brenet geen basisplaats kon beloven.

Brenet streek in januari neer in Enschede, daar hij transfervrij mocht vertrekken na een mislukt avontuur bij het TSG Hoffenheim. De tweevoudig Oranje-international tekende bij Twente een verbintenis tot het einde van het seizoen. Brenet,- die zondagmiddag in het oefenduel met FC Nordsjaelland (1-0 winst) 'gewoon' in actie kwam de tweede helft - hervond zijn vorm van voor zijn verhuizing naar Duitsland en was van onschatbare waarde in het team dat op een meer dan verdienstelijke vierde plaats eindigde in de Eredivisie. Dat viel ook Feyenoord en zijn voormalige werkgever PSV op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Daar de Eindhovenaren nog enigszins de boot afhielden, legde Feyenoord een concrete aanbieding neer. 1908.nl meldde echter kort daarop dat Brenet deze had afgeslagen. De Rotterdammers konden de back geen garantie op speeltijd geven, waardoor hij bedankte. De noodzaak voor Feyenoord was ook niet enorm hoog, daar Lutsharel Geertruida en Marcus Holmgren< Pedersen beiden al als opties voor de rechtsbackpositie beschikbaar waren. Laatstgenoemde staat volgens 1908.nl echter in de concrete belangstelling van Southampton, terwijl Geertruida meer als centrumverdediger wordt gezien.

TC Tubantia meldde eerde zondag al dat Twente Michel Vlap definitief aan zich zou gaan binden. Als de laatste plooien zijn gladgestreken, wordt de aanvallende middenvelder definitief overgenomen van Anderlecht, waar hij afgelopen seizoen al van gehuurd werd. Twente zal zo'n twee miljoen euro op tafel leggen voor Vlap, die tot medio 2025 in de Grolsch Veste tekent. Fortuna Sittard was ook in de markt voor de Fries, maar vist achter het net.