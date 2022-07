Erik ten Hag ontvangt lovende woorden: ‘Er is een buzz voelbaar’

Zondag, 3 juli 2022 om 18:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:54

Marcus Rashford heeft lovende woorden over voor Erik ten Hag. De 24-jarige aanvaller trainde deze week voor het eerst onder de nieuwe manager van Manchester United en heeft daar een positief gevoel aan overgehouden.

“We hebben dat gevoel van opwinding weer en er is een buzz voelbaar rond het trainingsveld, dus we gaan zeker met een positief gevoel de voorbereiding in”, zegt Rashford op de clubsite van Manchester United. “Het gaat er ten eerste om de spelprincipes en hoe Ten Hag wil gaan spelen. Ten tweede moeten we ervan genieten. In de eerste trainingsweek hebben we beide gedaan en iedereen kijkt ernaar uit om op trainingskamp te gaan en waar we in de training aan hebben gewerkt toe te passen in de eerste oefenwedstrijden.”

Manchester United eindigde afgelopen jaargang als zesde in de Premier League, waarmee de club zich slechts kwalificeerde voor de Europa League. Het heeft er mede toe geleid dat Ten Hag er nog niet in is geslaagd om grote aankopen naar Old Trafford te halen. Rashford kijkt desondanks met het nodige vertrouwen uit naar de samenwerking met de 52-jarige oefenmeester. “Het gaat om nieuwe tactieken, frisse ideeën en een nieuwe persoonlijkheid die zijn toegevoegd aan het team.”

“We moeten onszelf wel de tijd gunnen om ons eigen te maken hoe hij ons wil laten spelen en dat het natuurlijk gaat aanvoelen”, vervolgt Rashford. “Dat kost tijd, maar het is een uitdaging waar we met z'n allen naar uitkijken.” De 46-voudig international van Engeland was het afgelopen seizoen bij the Red Devils geen onbetwiste basisspeler onder Ole Gunnar Solskaer en interim-manager Ralf Rangnick. In 31 officiële duels over alle competities kwam hij tot 5 goals en 2 assists.