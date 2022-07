Amnesty trekt aan de bel over Qatar: land voert act op over mensenrechten

Zondag, 3 juli 2022 om 18:09 • Tom Rofekamp

Amnesty International is alles behalve gerust over de mensenrechtensituatie in Qatar. Ondanks dat de gastheer van aankomend WK op papier talloze hervormingen in het arbeidsrecht heeft doorgevoerd, komt hier volgens de humanitaire organisatie in de praktijk maar weinig van terecht. Amnesty spreekt zelfs van 'achteruitgang' ten opzichte van het moment van de wetswijzigingen. Optreden van de FIFA kan volgens de organisatie een wereld van verschil maken.

De mensenrechtensituatie in Qatar wordt maandag besproken in de Bundestag, het Duitse parlement. Amnesty zal daarbij aanwezig zijn en een statement presenteren dat in handen is van nieuwssite RND. In het statement worden zorgen geuit over wat er allemaal veranderd had móéten worden, maar waarvan niets terecht is gekomen. Zo worden paspoorten van arbeidsmigranten nog steeds ingenomen, minimumlonen niet gemonitord, pauzes en vrije dagen genegeerd, lonen laat of helemaal niet uitbetaald en wettelijke beschermingseisen tegen de hitte verwaarloosd.

Volgens Amnesty heerst er grote weerstand binnen het Qatarese bedrijfsleven over de hervormingen. "Er zijn zorgen over het verlies van invloed en winstkansen", luidt de analyse van de organisatie. De overheid van het Midden-Oosterse land zou bij schendingen van het arbeidsrecht nauwelijks ingrijpen, waardoor er nog altijd een erbarmelijke situatie bestaat in het land. Wel voegt Amnesty toe dat de omstandigheden van arbeiders die direct op bouwterreinen voor het WK werken wel degelijk verbeterd is. Dat deel bedraagt naar verluidt echter maar twee procent van het totale aantal arbeidsmigranten in het land.

Amnesty roept de FIFA daarom op om een helder sanctieprogramma op te stellen voor het schenden van mensenrechten. "Zo'n compensatiemechanisme zou een echte game changer kunnen zijn", is de overtuiging. Naast de arbeidsrechtelijke situatie blijven ook (onder andere) vrouwenrechten en rechten van de LGBTIQ+-community een groot discussiepunt. De FIFA verscheurde half mei al contracten met een aantal Qatarese hotels die weigerden om koppels van hetzelfde geslacht te ontvangen. Het is strafbaar in Qatar om in het openbaar te laten zien op iemand van dezelfde sekse te vallen.