PSV wacht op goedkeuring en neemt Til over: ED en VI onthullen transfersom

Zondag, 3 juli 2022 om 17:04 • Laatste update: 18:10

Guus Til staat op het punt om officieel speler van PSV te worden. De aanvallende middenvelder zal volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International gekocht worden van Spartak Moskou voor een bedrag van een kleine vier miljoen euro. De deal is nog niet rond omdat de voetbalbonden nog hun fiat moeten geven.

Spartak Moskou, PSV en de speler zelf zijn het erover eens dat Til naar het Philips Stadion zal verkassen en daar een contract gaat ondertekenen dat hem tot medio 2026 aan de Eindhovenaren verbonden houdt. Er moet echter gewacht worden op bericht vanuit diverse voetbalbonden, omdat er handelssancties gelden tegen Rusland en er eigenlijk geen betaalverkeer mogelijk zou moeten zijn. Juristen in Rusland zeggen echter dat de constructie die nu bedacht is, gewoon is toegestaan.

PSV wil de transfer afwikkelen via een betaalrekening buiten Rusland en betrokkenen laten aan het Eindhovens Dagblad weten dat ze uitgaan van de rechtsgeldigheid van deze constructie. De Nederlandse, Russische én Europese voetbalbonden moeten echter nog hun goedkeuring geven en uiteindelijk ook de inschrijving regelen. Daar wordt nu naar gekeken. Mocht het toch zo zijn dat de transfer van Til op deze manier geen doorgang kan vinden, dan kan PSV nog besluiten om hem een jaar te huren en volgend jaar alsnog een koopovereenkomst in orde te maken. Dat scenario wordt nu echter niet uitgewerkt.

Als alle puntjes op de i zijn gezet en de bonden akkoord zijn, tekent Til dus in Eindhoven en geeft hij andere geïnteresseerde clubs als Feyenoord en Royal Antwerp nul op het rekest. De aanvallende middenvelder speelde vorig seizoen op huurbasis wel al in Rotterdam-Zuid, maar heeft er dus niet voor gekozen om daar verder te gaan. In De Kuip kwam Til tot 21 doelpunten in 49 officiële wedstrijden.

Til brak door bij AZ, waar hij na drie seizoenen in het eerste elftal voor een miljoenenbedrag naar Spartak Moskou verkaste. In Rusland kon de nummer 10 echter maar moeilijk aarden en dus besloot Spartak om hem in het seizoen 2020/21 aan Freiburg te verhuren. Nadat het Duitse avontuur ook geen succes werd voor Til, bood een verhuur aan Feyenoord uitkomst. In Rotterdam zette hij zich op de kaart door voornamelijk in de Conference League vaak te scoren.