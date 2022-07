Tegenvaller voor VVV: club moet weer op zoek na dienstverband van 24 dagen

Zondag, 3 juli 2022 om 16:34 • Jordi Tomasowa

Ferry de Regt stapt op als teammanager van VVV-Venlo. Dat valt te lezen op de clubkanalen van de Limburgers. Dat nieuws is an sich niet zo bijzonder, ware het niet dat De Regt 24 dagen geleden pas begonnen was aan de klus. Technisch manager Willem Janssen moet nu dus alweer op zoek naar een nieuwe teammanager.

De Regt, die na het afgelopen seizoen stopte met profvoetbal en tijdens zijn actieve loopbaan meer dan honderd wedstrijden voor VVV speelde, begon 24 dagen geleden als teammanager van de Venlonaren. Nog geen vier weken later houdt hij het alweer voor gezien. "Ik kan VVV geen verwijt maken, want ik ben goed geïnformeerd over wat deze functie inhoudt", zegt hij op de clubsite. "Maar mijn verwachtingen bleken helaas anders dan de realiteit. Er gaat toch veel tijd in dit werk zitten en dat had te veel impact op mijn gezinssituatie."

Dat betekent dat Janssen, die zelf ook onlangs pas stopte als voetballer en begon aan zijn nieuwe baan in De Koel, alweer op zoek moet naar een opvolger voor De Regt. Hij betreurt de beslissing van de voormalig verdediger dan ook. "Ferry was met zijn ervaring in het voetbal en persoonlijkheid in onze ogen uitermate geschikt voor deze functie. Ik denk dat hij een hele goede teammanager had kunnen worden, dus het is heel jammer dat Ferry tot deze conclusie is gekomen."

De Regt zal zich nu op een maatschappelijke loopbaan gaan richten, terwijl Janssen er voor moet zorgen dat er een nieuwe teammanager én een selectie komt waarmee VVV terug kan naar de Eredivisie. De voormalig verdediger haalde met Rick Kruys al een bekende van FC Utrecht als hoofdtrainer binnen en legde met Robert Klaasen, Ennio van der Gouw, Nick Venema en Sem Dirks ook vier nieuwe spelers vast.