‘Perspectief van Boadu vertroebelt: Monaco haalt nieuwe aanvallers’

Zondag, 3 juli 2022 om 15:36 • Jordi Tomasowa

De toekomst van Myron Boadu bij AS Monaco is hoogst onzeker. De jeugdinternational van Jong Oranje krijgt de komende weken volgens Foot Mercato meer concurrentie in de strijd om de aanvallende posities, omdat de Monegasken actief zijn op de transfermarkt. Het perspectief van Boadu vertroebelt daardoor.

Met Takumi Minamino haalde Monaco al een aanvallende versterking binnen en er is nu ook een nieuwe spits in aantocht. Naar verluidt is het de bedoeling dat Breel Embolo spoedig wordt overgenomen van Borussia Mönchengladbach. De Zwitser hoeft maar tien miljoen euro te kosten, een bedrag dat de club uit het ministaatje met plezier wil betalen. Er zit haast achter de deal, aangezien Monaco in de voorronde van de Champions League graag over Embolo wil beschikken. Het zou kunnen dat de nummer drie van het afgelopen Ligue 1-seizoen in die voorrondes tegen PSV uit gaat komen.

Naast de waarschijnlijke komst van Embolo staat ook Andrea Belotti hoog op het wensenlijstje van de Monegasken. De Italiaan komt ook het beste tot zijn recht in de spits en is na een lang dienstverband bij Torino, waar hij meer dan honderd competitiegoals voor maakte, transfervrij. De concurrentie in de strijd om Belotti is aanzienlijk, maar toch hoopt Monaco ook hem te kunnen strikken. Dat zou dus kunnen betekenen dat Boadu, die afgelopen seizoen al moest toezien hoe Kevin Volland en Wissam Ben Yedder vaak de voorkeur kregen, nóg twee zwaargewichten als concurrent krijgt.

Een transfer zou uitkomst kunnen bieden voor Boadu, maar er speelt nog niets rond de voormalig aanvaller van AZ. Vorige zomer maakte hij nog voor een bedrag van zeventien miljoen euro de overstap van de Alkmaarders naar Monaco en afgelopen seizoen kwam hij tot 31 wedstrijden in de Franse Ligue 1, waarvan hij er maar zeven als basisspeler mocht spelen. Hij maakte daarin vier doelpunten. Zijn enige treffer in Europees verband maakte Boadu in de groepsfase van de Europa League in de uitwedstrijd bij PSV (1-2).