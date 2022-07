Tweede Europese grootmacht meldt zich in strijd om Matthijs de Ligt

Zondag, 3 juli 2022 om 14:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:08

Matthijs de Ligt is op weg naar de uitgang bij Juventus. Het was al bekend dat Chelsea bovengemiddelde interesse heeft in de diensten van de centrale verdediger, maar volgens BILD heeft ook Bayern München navraag gedaan naar De Ligt. Zelf staat de stopper open voor een vertrek uit Turijn.

De Duitse sportkrant weet dat er contact is geweest tussen Bayern en Juventus over een eventuele transfer van De Ligt. Het is niet duidelijk of der Rekordmeister nog steeds belangstelling heeft na het eerste gesprek, aangezien Juve naar verluidt minimaal tachtig miljoen euro wil ontvangen voor de Nederlander. Het valt nog te bezien of Bayern bereid is om een dergelijk bedrag neer te tellen. De Italianen willen in ieder geval wel meewerken, maar alleen als het gevraagde bedrag wordt geboden. De Ligt heeft nog een contract tot medio 2024 in Turijn.

De belangstelling van Bayern komt op een slecht moment voor Chelsea, dat de beste papieren leek te hebben om De Ligt binnen te halen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen the Blues snel met een verbeterd bod komen om Juventus te overtuigen en de voormalig Ajacied definitief naar Stamford Bridge te lokken. De 22-jarige verdediger zelf heeft al aangegeven dat hij een overstap naar de Premier League wel ziet zitten en dat Chelsea ook een club is waar hij zichzelf wel ziet spelen.

Er kan dus spoedig een einde komen aan het Italiaanse dienstverband van De Ligt. In 2019 vertrok hij, na het succesvol verlopen Champions League-seizoen met Ajax, voor een bedrag van maximaal 85 miljoen euro naar la Vecchia Signora. Sindsdien kwam hij tot 87 competitiewedstrijden en 8 goals voor Juventus, maar vanwege de aanwezigheid van Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci kreeg de Nederlander nooit het échte vertrouwen van zijn trainers.